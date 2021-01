I facilitatori regionali del Team del Futuro: Antonio De Luca – Sicilia

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico.

• Nome e cognome

Antonio De Luca

• Regione

Sicilia

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni interne.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono avvocato e portavoce presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Perché credo fortemente nel territorio, negli attivisti e nella capacità di aggregazione e di mediazione che deve animare chi svolge questo compito.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Fornisco supporto politico, tecnico e umano alla formazione delle liste amministrative. Curo le relazioni tra attivisti, cittadini, amministratori, portavoce e tra gli stessi portavoce dei vari livelli, e il rafforzamento dell’organizzazione territoriale. L’obiettivo è quello di agevolare un processo di infrastrutturazione territoriale sempre più rispondente alle attuali esigenze, al fine di favorire il radicamento e la solidità del MoVimento, in modo da renderlo sempre più resistente all’azione dei fattori destabilizzanti e per aumentarne la capacità organizzativa.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Rispetto al passato si sono moltiplicate le occasioni di confronto e c’è stato un sicuro punto di riferimento per tutti quei candidati sindaci e portavoce che hanno deciso di affrontare l’avventura di una candidatura nelle competizioni amministrative. Un canale attraverso il quale attivisti e portavoce possono esprimere perplessità, proposte, progetti, collaborazioni e connessioni. Un importante snodo organizzativo e logistico per tutte le più importanti manifestazioni regionali e nazionali del MoVimento.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Più che raccontare un’esperienza, che a volte può apparire autoreferenziale, sento di dover dare un consiglio a chi ci legge. Lavorate sempre in gruppo, mai da soli. Non mettete mai voi stessi prima del gruppo. Il gruppo ti aiuta a non sbagliare strada, ti protegge dalle tentazioni e dalle illusioni che la società ti propone, ti fa stare con i piedi per terra, ti ricorda perchè sei diventato un portavoce ed evita che ti trasformi in un onorevole. Un gruppo sano è come una famiglia. Il MoVimento è nato per cambiare la società e non possiamo consentire che la società cambi noi, per questo è fondamentale non affrontare questo percorso da soli.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

“Non è finita fin quando non smetti di crederci”.