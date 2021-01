Con i murales antismog riduciamo l’inquinamento in città

Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio.

A cura di Manuel Draghetti, portavoce del MoVimento 5 Stelle nel Comune di Crema, e del gruppo MoVimento 5 Stelle Cremasco

• IL PROBLEMA

Il problema dell’inquinamento soffoca la Lombardia. Le soluzioni sono senz’altro da ricercare in azioni incisive a livello regionale e nazionale, ma anche le Amministrazioni comunali possono mettere in campo alcune iniziative per cercare di mitigare il problema nelle città.

• L’INIZIATIVA

Il gruppo del MoVimento 5 Stelle Cremasco ha approfondito e proposto all’Assessorato all’Ambiente di Crema l’iniziativa del Murales antismog, già sperimentato in altri Comuni. Si tratta di una tecnica innovativa, che coniuga la bellezza di vedere un bel muro colorato con l’esigenza di diminuire l’impatto antropologico, così da vivere in una città meno inquinata. Grazie a speciali vernici a base di biossido di titanio, questi murales sono in grado di eliminare alcuni agenti inquinanti (ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio) grazie ad una specifica reazione chimica, fungendo da “purificatori” dell’aria che respiriamo.

• IL RISULTATO

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Crema ha accolto la proposta del MoVimento 5 Stelle Cremasco, affidando ad alcuni professionisti l’incarico di dipingere con la vernice antismog ben 200 metri quadrati di pareti in una via piuttosto trafficata, con una spesa irrisoria per le casse comunali. L’area individuata, su proposta del MoVimento 5 Stelle Cremasco, è in prossimità dell’hub degli autobus e quindi gli scarichi degli autoveicoli in quella zona non sono trascurabili. Il vantaggio ambientale di questa iniziativa è concreto: si stima che 12 mq di murales antismog riescano a mitigare l’inquinamento di un’autovettura in un giorno o, ancora, 200 mq di vernice antismog corrispondono a 200 mq di bosco, ovviamente per quanto riguarda l’assorbimento di quelle specifiche sostanze inquinanti.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA?

Siamo partiti da un’interpellanza protocollata il 27 luglio 2019, con richiesta di risposta orale in Consiglio comunale, sul tema. La risposta dell’Assessore all’Ambiente, arrivata il 14 ottobre 2019, è stata positiva. In un tempo stimabile in poco più di un anno, sono stati contattati i produttori della vernice ed è stata poi svolta, sempre su nostra richiesta, una Commissione consiliare “Ambiente e Territorio” per fornire a tutti i commissari le informazioni corrette e discuterne.

La Giunta comunale ha poi deliberato l’affidamento a una professionista per la realizzazione del murales, la cui realizzazione è stata effettuata tra il mese di novembre e dicembre 2020. Sarà obiettivo del MoVimento 5 Stelle Cremasco far replicare l’iniziativa in altre zone della città, coinvolgendo tutte le potenzialità cremasche, tramite apposito bando.

Invitiamo tutti i portavoce comunali o municipali del MoVimento 5 Stelle a presentare l’interpellanza presso i Comuni o Municipi dove sono eletti portavoce. Il testo dell’interpellanza è scaricabile dal seguente link sulla funzione Sharing di Rousseau.

