Ambasciatori della Partecipazione: il calendario completo degli appuntamenti

Il 4 ottobre 2020 Rousseau ha annunciato la nascita della figura degli Ambasciatori della Partecipazione. Si tratta di una rete di persone individuate tra coloro che la comunità riconosce come veri attivisti e che vogliono aiutare a mantenere in vita il progetto civico portato avanti da Rousseau, a migliorarlo e a proporre idee su come creare quegli spazi di confronto che oggi più che mai risultano vitali per dar forza alla nostra comunità.



Per questo Rousseau ha organizzato un percorso di formazione che consentirà a tutti i partecipanti che intendano diventare Ambasciatori della Partecipazione di avere gli strumenti operativi e culturali necessari per ricoprire al meglio questo ruolo.



Di seguito le date di tutti gli appuntamenti del percorso di formazione degli Ambasciatori della Partecipazione. Registratevi per partecipare!

Coloro che prenderanno parte ai primi tre incontri avranno accesso anche ai successivi.



1. Primo incontro – 27 gennaio 2021, ore 19.00

2. Secondo incontro – 5 febbraio 2021, ore 19.00

3. Terzo incontro – 13 febbraio 2021, ore 16.00

4. Quarto incontro – 17 febbraio 2021, ore 21.00

5. Quinto incontro – 22 febbraio 2021, ore 21.00

6. Sesto incontro – 6 marzo 2021, ore 16.00

7. Settimo incontro – 11 marzo 2021, ore 21.00

8. Ottavo incontro – 15 marzo 2021, ore 19.00

9. Nono incontro – 21 marzo 2021, ore 15.00

10. Decimo incontro – 30 marzo 2021, ore 21.00

11. Presentazione project work finale – 17 aprile 2021, ore 10.30