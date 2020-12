Tutto quello che c’è da sapere sugli Stati Generali tematici

Ti sei mai chiesto come fanno le forze politiche a scrivere la propria agenda politica, a scegliere le priorità e a definire i temi su cui basare la propria azione dentro e fuori le istituzioni, nel presente e soprattutto nel futuro? Gli altri semplicemente non lo fanno, o lo fanno calando le decisioni dall’alto senza coinvolgere la base. Per il Movimento 5 Stelle è diverso, non da oggi ma da sempre.

Per noi la partecipazione e la spinta propulsiva dal basso sono il motore di tutto. Per questo abbiamo votato in rete i nostri programmi elettorali in passato, e per questo abbiamo in queste settimane inaugurato il percorso degli Stati Generali.

Ma cosa sono, esattamente, gli Stati Generali tematici del MoVimento 5 Stelle? Te lo spieghiamo rispondendo a quelle che sono le domande più comuni e frequenti.

Cosa sono gli Stati Generali?

Gli Stati Generali sono il luogo in cui la comunità del Movimento 5 Stelle si incontra e si apre all’esterno per affrontare i grandi temi che incidono sulla vita dei cittadini. Vogliamo ridisegnare nel dettaglio, insieme, l’agenda politica del Paese e contribuire così ad individuare strumenti più adeguati al momento storico presente, segnato dalla pandemia globale covid19, e alle sfide impegnative che ci aspettano, per superarlo ed uscirne più forti di prima.

Quando si svolgeranno?

Il prossimo weekend, sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle ore 10 alle 19 circa, con ingresso virtuale a partire dalle 9.

Dove ci si vede?

Anche questa, come le precedenti fasi degli Stati Generali, si svolgerà interamente on line. Una decisione obbligatoria, dovuta alle disposizioni assunte dal Governo e legate alla pandemia in corso. Ma anche una soluzione in linea con la nostra natura di popolo della Rete. Gli Stati Generali, grazie al supporto della tecnologia, potranno svolgersi regolarmente e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Possono partecipare solo gli iscritti?

No, può partecipare chiunque. Anzi abbiamo lanciato un appello a tutti: partecipate e contaminate il MoVimento 5 Stelle! Miglioratelo. Con le vostre idee, le vostre proposte, le vostre critiche, le vostre speranze.

Quali temi verranno trattati?

Sono previsti 12 incontri tematici.

6 si svolgeranno sabato: Innovazione, Economia, Sanità, Esteri e Unione Europea, Trasporti e Infrastrutture, Agricoltura e Pesca. Gli altri 6 incontri di domenica saranno: Ambiente, Giustizia e Affari Istituzionali, Imprese, Istruzione, Ricerca e Cultura, Lavoro e Famiglia, Sicurezza, Difesa e Immigrazione.

Come si svolgono gli incontri?

Una volta iscritti a un evento, riceverai una mail di conferma con il link per accedere all’incontro online. I lavori, coordinati dai 12 facilitatori tematici del MoVimento 5 Stelle, saranno introdotti da un esperto della materia o da un membro di Governo del MoVimento 5 Stelle che esporrà, rispetto a ciascuna materia affrontata, quanto fatto fino a oggi, criticità, obiettivi e prospettive. A seguire, si aprirà la discussione e il confronto. Il tutto suddiviso in 4 sessioni tematiche con precisi spunti di discussione, tempi prestabiliti e stanze virtuali di discussione più ristrette e poi più ampie.

Come faccio a iscrivermi?

Qui il link per accedere alla pagina dedicata alle iscrizioni, dove potrete scegliere a quali incontri partecipare.

Chi ci sarà?

Come detto saranno presenti esperti e ministri a introdurre gli incontri di competenza. Tra gli altri ci saranno Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Lucia Azzolina, Sergio Costa, Vincenzo Spadafora e molti altri. Ma soprattutto tanti cittadini che hanno voglia di reagire allo sconforto e sono animati dalla volontà di incidere sul futuro del Paese dicendo la propria e partecipando a questo percorso di democrazia.

Perché è importante esserci?

Perché mai come in questo momento è fondamentale volgere lo sguardo in avanti.

Il domani è nostro, è il vostro. Da qui possiamo ripartire, per pianificare un futuro migliore e soprattutto per farlo insieme.

Dove posso trovare più informazioni?

Sulla pagina statigeneralim5s.it ci sono tutti i dettagli di questa due giorni.

Nessuno ti dà la possibilità di partecipare attivamente e direttamente alla scrittura dell’agenda per il futuro del tuo Paese. Adesso tocca a te. Iscriviti, partecipa e dì la tua. Ti aspettiamo! Passaparola.