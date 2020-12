Regionarie Calabria, visiona i profili dei candidati

È aperta da oggi martedì 29 dicembre la fase di esposizione dei profili di coloro che hanno avanzato la propria candidatura per le regionarie della Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali previste a febbraio.

Ogni iscritto certificato e residente nella regione Calabria avrà il tempo necessario per visionare con attenzione i profili di tutti i candidati, filtrarli in base ai loro meriti e alle loro competenze e individuare le persone. È un modo per conoscerli meglio e per poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, previsto dalle ore 12 di lunedì 4 gennaio 2021 fino alle ore 12 di martedì 5 gennaio 2021.

Allo stesso tempo, questa fase sarà utile anche per consentire a tutti gli iscritti di inviare eventuali segnalazioni al Collegio dei Probiviri attraverso l’apposita funzione, che potranno pervenire entro e non oltre le ore 15 di giovedì 31 dicembre. L’elenco dei candidati potrebbe quindi cambiare a seguito di esclusioni del Capo Politico. Sempre entro e non oltre tale termine, sarà possibile per i candidati comunicare un eventuale ritiro.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau e aprire eventualmente un ticket per richiedere assistenza o scrivere in chat privata sulla pagina Facebook.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE I CANDIDATI