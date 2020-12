Regionarie Calabria, aperte le candidature

A partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 14 dicembre 2020, sono aperte su Rousseau le candidature per le regionarie della Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali previste a febbraio 2021. Di seguito alcune informazioni:

• Chi può candidarsi?

Tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 15:00 di venerdì 18 dicembre 2020.

• Come è possibile avanzare la propria candidatura?

Per potersi candidare è necessario leggere lo specifico regolamento disponibile qui e accedere alla funzione Open Candidature di Rousseau cliccando qui, seguendo, dopo aver fatto login, le modalità indicate.

Dopo aver avanzato la proposta di candidatura, non potranno più essere effettuate modifiche al profilo attivista e ai documenti caricati. Qualora il candidato si rendesse conto di aver caricato un documento errato, dovrà tempestivamente aprire un ticket da qui per richiedere assistenza, allegando il file corretto entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 18 dicembre.

Al termine dei controlli delle documentazioni presentate, seguirà una fase di esposizione pubblica dei nominativi con il duplice scopo di consentire agli iscritti di esaminare con attenzione i profili dei candidati e scegliere così con la massima consapevolezza il giorno del voto e, al tempo stesso, di permettere al Collegio dei Probiviri ed al Comitato di Garanzia di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle.

Tutte le informazioni necessarie per sottoporre la candidatura sono contenute nel regolamento e sintetizzate nelle FAQ di Rousseau dove è possibile, in caso di necessità, aprire un ticket per richiedere assistenza.

Se sei un iscritto certificato, residente in Calabria e ritieni di avere i requisiti necessari, avanza la tua proposta di candidatura.