Pagine eletti e attivisti: il nuovo motore di ricerca di Rousseau aperto ai cittadini

Ciao a tutti, mi chiamo Luca Di Giuseppe e sono uno dei sei facilitatori regionali in Campania del Movimento 5 Stelle. Il mio compito è quello di confrontarmi con associazioni, comitati, cittadini che abbiano delle buone idee da far pervenire a chi ricopre incarichi istituzionali con il Movimento.

Vi presento uno strumento che può aiutarci a metterci in contatto nel modo più veloce ed efficace possibile: si tratta di un motore di ricerca presente sulla nostra Piattaforma Rousseau.

Voglio rivolgermi prima a chi non conosce il funzionamento del Movimento 5 Stelle.

Negli ultimi anni ci siamo dotati di una piattaforma digitale, denominata Rousseau, che ci consente di svolgere tantissime attività: iniziative volte alla formazione dei nostri iscritti, votazioni su temi importanti che riguardano il Paese o apportare modifiche alle proposte che portano avanti i nostri parlamentari o i nostri consiglieri regionali.

Rousseau non vuole rispondere unicamente alle esigenze degli iscritti, ma vuole dare spazio a tutti i cittadini che intendano essere protagonisti della cosa pubblica.

Lo strumento che vi presento con questo video va esattamente in questa direzione: mettere in contatto facilitatori, portavoce, attivisti e cittadini, singole associazioni o imprese.

È molto semplice da usare, infatti basta entrare all’interno della piattaforma Rousseau e, pur non essendo iscritto, cliccare la sezione “Ricerca iscritti e portavoce”.

In questo modo vedrete quattro spazi da riempire in base alle vostre singole necessità: ricerca per area geografica, se ad esempio si vuole interloquire con gli attivisti di un determinato Comune; ricerca per tag, se si intende fare una ricerca per temi; ricerca per ruolo, se cercate senatori, Consiglieri regionali o Consiglieri comunali; ricerca per nome e cognome, se conoscete la persona che ritenete di dover contattare.

Questa funzione può davvero esserci molto utile e può aiutarci nel perseguimento di un obiettivo molto importante: avvicinare quante più persone possibili alla nostra casa. Pensiamo a studenti e insegnanti che vogliono farci pervenire proposte sul mondo della scuola o cittadini che hanno idee per migliorare i nostri territori ed i nostri quartieri.

È questa la strada che tutti insieme dobbiamo continuare a percorrere: la strada della partecipazione.

Cerca altri iscritti e portavoce QUI!