LevelUp: la piattaforma evolve grazie agli iscritti

Quando ci si trova a dover progettare e sviluppare servizi utilizzati da migliaia di persone, come quelli della piattaforma Rousseau, la cosa più difficile da fare è provare ad immedesimarsi in chi utilizzerà quei servizi per capire in che modo saranno percepiti e quali saranno le difficoltà di chi si troverà ad utilizzarli.

Rousseau è uno strumento a disposizione degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ed è proprio per questo motivo che cerchiamo continuamente di coinvolgerli per aiutarci ad evolvere e migliorare la nostra piattaforma sulla base delle loro esigenze. Negli ultimi mesi ci sono state diverse occasioni di confronto e sono nati due importanti percorsi che ci aiuteranno e ci stanno già aiutando a disegnare insieme all’intera comunità del MoVimento gli strumenti del futuro: il #LevelUp e il percorso “La base incontra Rousseau”.

Proprio grazie all’ultimo Level Up, con un percorso di partecipazione iniziato il 23 novembre e durato poco più di tre settimane, abbiamo rivoluzionato insieme a centinaia di iscritti quello che da oltre un anno è diventato il punto centrale di tutto l’ecosistema Rousseau: il Profilo Attivista.

Già durante l’evento del 23 novembre sono state presentate importanti novità come la pagina aperta, la ricerca dei profili per ruoli e filtri geografici, il “mi fido”. Ma è soprattutto grazie ai tanti feedback arrivati nelle settimane successive dai beta tester, che siamo riusciti a portare davvero il profilo attivista al livello successivo.

Sono stati, infatti, oltre 400 i suggerimenti e le segnalazioni che ci sono arrivati. Sulla base di tutti questi feedback, abbiamo rilasciato una serie di miglioramenti per rispondere alle richieste più condivise, tra cui 3 importanti novità:

È stata rimossa la possibilità di auto-assegnarsi il “Mi Fido”

È stata resa pubblica, su ogni profilo, la lista degli “Attivisti Riconosciuti” ai quali quell’iscritto ha deciso di assegnare il suo “Mi Fido”

È stata migliorata la funzione di ricerca geografica per permettere di ricercare per Stato i residenti all’estero e per Municipio i residenti nelle grandi città

Ci sono anche state tante altre proposte sulle quali lavoreremo nei prossimi mesi e abbiamo già in programma diverse novità interessanti che renderanno sempre di più il Profilo Attivista centrale all’interno di Rousseau, ma nel frattempo vogliamo ringraziare di cuore i tanti attivisti che ci hanno accompagnato in questo percorso e che continuano a supportarci ed aiutarci a migliorare ogni giorno.

Grazie alle tante persone che hanno a cuore il progetto donatoci da Gianroberto, Rousseau continua a crescere e a suscitare interesse anche all’estero, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di rilasciare un ulteriore aggiornamento con il quale sarà ora possibile visionare alcune delle pagine della nostra piattaforma anche in lingua inglese, così da consentire alle tante persone che guardano con curiosità al nostro progetto, di comprendere fino in fondo come funziona la piattaforma Rousseau e quali servizi questa offre agli iscritti del MoVimento 5 Stelle.

Rousseau è un ecosistema in continua evoluzione ed è per questo motivo che non mancheranno, anche nei prossimi mesi, le occasioni di confrontarci ancora con gli attivisti. Il prossimo appuntamento sarà il “Level Up: Sistema Meriti” del 15 gennaio. Entra nel nostro canale telegram se vuoi restare aggiornato su tutte le prossime iniziative.