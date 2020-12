L’accessibilità universale come modello per una società di tutti #NessunoEscluso

Giovedì 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita il 14 ottobre del 1992 con una risoluzione delle Nazioni Unite. In un momento difficile ed emergenziale come quello che stiamo vivendo, è più che mai importante affrontare con determinazione il tema della disabilità riportando al centro il diritto all’autonomia personale e alla vita indipendente, lavorando nella direzione di un’accessibilità universale come modello per una società di tutti #NessunoEscluso.

Vogliamo lanciare un messaggio concreto e operativo, iniziare un percorso di condivisione, stabilendo insieme a tutte le forze politiche e alle realtà che si occupano di disabilità, le priorità da affrontare. L’obiettivo è: costruire una società fruibile a tutti indipendentemente dalla propria condizione attraverso l’Universal Design.

Oggi più che mai è importante rimettere al centro la persona come tale a prescindere dalla sua condizione e valorizzando capacità e competenze. Per fare questo abbiamo il dovere di garantire che ognuno possa avere pari opportunità di accesso al mondo del lavoro, agli uffici pubblici, all’uso dei servizi e delle prestazioni come quelle sanitarie e socio sanitarie, a vivere una vita dignitosa senza barriere. Per questo abbiamo deciso insieme al collega MoVimento 5 Stelle in Senato Ruggiero Quarto di promuovere l’iniziativa “LAVORIAMO INSIEME PER L’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE” dove presenteremo una mozione che condivideremo con chiunque voglia essere parte attiva di questo percorso e che avrà come obiettivo proprio l’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE.

Insieme a noi, tutti i portavoce consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, depositeranno proprio il 3 dicembre una mozione nei loro Comuni a sostegno e per richiedere importanti azioni volte a favorire una piena accessibilità per le persone con disabilità. Per maggiori informazioni potete cliccare QUI.

Un’iniziativa nazionale che intendo portare avanti insieme a tutti coloro che vorranno lavorare affinché ogni 3 dicembre non sia solo un giorno in cui si parla della disabilità ma un appuntamento annuale dove ci si ritrova a fare il bilancio dell’anno trascorso e fissare nuovi obiettivi importanti da raggiungere. Quindi vi aspettiamo numerosi alla conferenza che si terrà Giovedì 3 dicembre alle ore 11:00!

Celeste D’Arrando, portavoce del MoVimento 5 Stelle nella

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati