Il nostro regalo di Buon Anno per gli attivisti: la nuova App Open Source Rousseau X

Da oggi è disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android Rousseau X, la nuova app Open Source della democrazia diretta e partecipata. Un nuovo strumento di partecipazione attiva, che abbiamo voluto consegnare nelle mani degli attivisti.

È il nostro personale modo di augurare Buon Anno a tutti gli iscritti per un 2021 all’insegna della partecipazione, mantenendo una promessa fatta, nonostante le difficoltà che sta vivendo in questo periodo il progetto Rousseau.

Perché Rousseau X

X come il segno che determina il voto dei cittadini, X come sperimentazione continua, X come il decennale del MoVimento 5 Stelle durante il quale è stato lanciato il processo aperto, partecipato e inclusivo di creazione della nuova app.

L’app è stata sviluppata dal giorno zero all’insegna dell’open innovation e della trasparenza, come nello stile di Rousseau, attraverso la collaborazione di programmatori e designer coordinati dall’ingegnere della Silicon Valley Emanuel Mazzilli. Ed è stata perfezionata grazie al contributo di migliaia di attivisti che nella fase beta hanno inviato centinaia di feedback e suggerimenti.

Il processo di open innovation ha richiesto un percorso complesso, più lungo e impegnativo di altri, ma è questo il percorso che permette di dare un notevole valore aggiunto a piattaforme di grande impatto come Rousseau.

Le funzionalità della App

Tramite Rousseau X tutti gli iscritti potranno esercitare il proprio voto. Potranno informarsi cercando e leggendo ogni giorno, secondo le parole chiave di loro interesse, le notizie del Blog delle Stelle in modalità Instant Article. Potranno scoprire gli incontri organizzati sul Portale Eventi Rousseau dai portavoce locali e dai facilitatori del Team del Futuro o gli incontri formativi della scuola di Rousseau. Potranno visualizzare il proprio profilo attivista, leggere i profili di altri attivisti e assegnare la propria fiducia attraverso il “Mi Fido”.

E inoltre, dopo le tante richieste ricevute durante la fase beta dell’app, tutti gli iscritti potranno scoprire gli attivisti vicino a loro. Accedendo all’app verranno suggeriti nella sezione “Vicino a te” i distretti geografici in cui si risiede, con nazione, regione, provincia, comune, municipio. Cliccando su un distretto geografico appariranno tutti gli utenti residenti nel distretto. Si potranno quindi cercare attivisti in base al luogo, nome oppure ruolo, e interagire con loro attraverso i contatti social.

Già da ottobre 2019 gli iscritti avevano la possibilità di cercare sulla piattaforma Rousseau gli attivisti per nome, competenze e meriti e i portavoce anche per luogo e ruolo elettivo. Dal 23 novembre con la presentazione del nuovo profilo attivista ogni iscritto ha la possibilità di cercare sulla piattaforma altri attivisti anche in base a criteri geografici come comune e regione di residenza. E la ricerca è stata aperta anche ai non iscritti che possono cercare e visualizzare i profili di tutti i portavoce e degli attivisti che hanno scelto di trasformare il proprio profilo in una “pagina aperta”.

Scarica gratuitamente Rousseau X sugli store iOS e Android e inviaci i tuoi feedback! Così l’app continuerà a crescere grazie al supporto di tutti gli attivisti.

Ci aspetta un 2021 all’insegna della partecipazione. Sono già 26 gli eventi in programma, organizzati da Rousseau. Scoprili sulla app!