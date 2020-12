I facilitatori regionali del Team del Futuro: Riccardo Tucci – Calabria

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico.

• Nome e cognome

Riccardo Tucci

• Regione

Calabria

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni interne.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Oggi sono portavoce alla Camera dei Deputati per il MoVimento 5 stelle. Prima del 4 marzo 2018 esercitavo la professione di direttore commerciale in un’azienda operante nel settore delle auto.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Per rafforzare la forza politica di cui faccio parte.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Coordino e facilito la formazione delle liste elettorali sui territori, suggerisco le strategie da adottare in campagna elettorale, agevolo la creazione di nuovi meetup. L’obiettivo è sempre lo stesso: far crescere il MoVimento 5 stelle sui territori e una volta riusciti a entrare nelle istituzioni migliorare la qualità della vita dei cittadini.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Gli attivisti possono contare su un punto di riferimento serio e affidabile.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Correva l’anno 2019 del mese di maggio, appena un anno dalla mia elezione di deputato decidemmo di concorrere alle amministrative del Comune di Vibo, dopo aver allestito una lista in tempi ristrettissimi, per la fine improvvisa e anticipata della consiliatura. Risultato? Al termine di un’avvincente campagna elettorale ottenemmo un lusinghiero 10% portando in consiglio due nostri rappresentanti e sfiorando il terzo per pochi voti. Da precisare che lottavamo contro forze politiche di centrodestra e centrosinistra che avevano in seno dieci volte il numero dei nostri candidati.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

“Per raggiungere un obiettivo bisogna crederci, talvolta in modo irrazionale. In questo modo la possibilità di successo aumenta.” Gianroberto Casaleggio.