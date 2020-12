I facilitatori regionali del Team del Futuro: Patrizia Terzilli – Abruzzo

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico.

• Nome e cognome

Patrizia Terzilli

• Regione

Abruzzo

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni interne

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono un avvocato, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, presto consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale. Oltre ad un’attività di assistenza del contenzioso ordinario, presto attività anche in sede stragiudiziale, compresa l’assistenza e la consulenza per compravendite immobiliari, sia tradizionali, di aziende nonché locazioni abitative, commerciali, industriali e affitti di azienda, presto assistenza in tutti i campi del diritto civile, penale, tributario, esecuzioni, e collaborando con altri studi legali nel diritto amministrativo. Sono delegato alle vendite e Mediatrice Civile presso OdM del Tribunale di Teramo. Nel 2019 sono stata eletta nel Comitato per le Pari Opportunità in seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo.

Sono stata candidato sindaco per il MoVimento 5 Stelle alle amministrative del Comune di Bellante(TE) nel 2016, acquisendo circa il 19% dei consensi, e sono divenuta portavoce in opposizione.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Sono sempre stata una cittadina attiva, e questa voglia di aiutare e di essere sempre a disposizione, mi ha dato lo slancio per intraprendere questa nuova avventura.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

Come Facilitatrice sono stata da subito molto impegnata ed in prima linea sia nel coadiuvare ed aiutare i vari gruppi locali in ogni loro esigenza, sia di collegamento con i vari portavoce a tutti i livelli, rispondendo h24 ad ogni segnalazione e cercando le soluzioni più appropriate per ogni problema. Come delegato per il referendum sul taglio dei parlamentari ho supportato i delegati provinciali, ho fugato i dubbi dei vari rappresentanti di lista, mi sono occupata dell’affissione dei manifesti e smistamento di volantini e manifesti presso tutti i gruppi locali. Ho supportato la lista amministrativa con i vari documenti e aiutandoli nella risoluzione delle varie problematiche. Sto cercando di aiutare i vari gruppi locali a fare rete ed a sentirsi parte del progetto di visione di un’Italia diversa.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

A questa domanda dovrebbero rispondere gli iscritti, io porto alla comunità la mia disponibilità e competenza, un punto di ascolto che recepisce le istanze e che le indirizza ai vari canali per poter trovare una soluzione ed una risposta.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Non c’è una sola esperienza, ma tante, ogni giorno c’è una nuova sfida, non importa quanto sia difficile o faticoso, il supporto e l’aiuto che riesco a dare mi regala sempre emozioni nuove e mi dà nuovi stimoli per continuare.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

Ho sempre creduto nei numeri. Nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Dopo una vita vissuta in questi studi, io mi chiedo: cos’è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica la metafisica, mi ha illuso e mi ha riportato indietro. Ed ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

A Beautiful Mind

