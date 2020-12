E-learning: parte il corso per conoscere i fondi salvastati europei

Cos’è il Meccanismo Europeo di Stabilità? Quando, come e perché nasce? Quali sono i principi del Trattato che ne disciplina il funzionamento e cosa comporta per i Paesi che vi fanno accesso? Cosa prevede la Riforma di cui sentiamo parlare?

Sono solo alcune delle domande che in molti in questo momento si pongono. Ed è quanto mai necessario dare risposta precisa ad ognuna di esse per imparare a districarsi in mezzo al mare di notizie da cui rischiamo di essere sommersi.

Per questo nasce, a grande richiesta, un minicorso su E-Learning di Rousseau attraverso il quale Raphael Raduzzi, deputato del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Finanze, ripercorre con documenti e numeri alla mano le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria prima e del Mes poi. Quali decisioni sono state prese dalle autorità europee per affrontare la crisi economica, che conseguenze hanno avuto e quali differenze ci sono state rispetto alle decisioni prese nel resto del mondo.

L’obiettivo del minicorso è quello di comprendere al meglio il funzionamento stesso del MES e della sua struttura organizzativa, ma anche della Riforma di cui sentiamo spesso dibattere in questi giorni.

Da oggi è disponibile la prima lezione il cui obiettivo è quello di affrontare il tema della crisi dell’eurozona e delle scelte di politica monetaria e fiscale che hanno portato all’istituzione del MES passando attraverso il suo precursore, il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, e gli effetti che questo ha avuto sui Paesi aderenti.

Ogni lezione è corredata da ulteriori approfondimenti con articoli e link ai principali documenti istituzionali e non, in maniera tale che ogni cittadino possa integrare l’analisi, approfondire la conoscenza e costruire la propria opinione sulla questione.

Il miglior servizio che possiamo offrire al Paese è quello di aiutare i cittadini a comprendere quanto più possibile i grandi temi politici che riguardano il futuro di ciascuno di noi. Solo un cittadino veramente informato è un cittadino libero.