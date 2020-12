Dalla Puglia nasce un’iniziativa nazionale a sostegno della disabilità. Grazie a Enrica Sabatini, Stefania Doronzo e alla rete del MoVimento 5 Stelle, puoi partecipare anche tu!

Sono felice e orgogliosa dell’iniziativa che è nata in Puglia, durante la campagna elettorale, dall’incontro di Enrica Sabatini, facilitatrice al coordinamento e affari interni, e Stefania Doronzo, un’intraprendente candidata del MoVimento 5 Stelle della Provincia BAT, non vedente.

Si sta effettivamente concretizzando la proposta di Enrica, di realizzare il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, un’iniziativa che coinvolge tutti i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e il Parlamento, per presentare un documento di indirizzo politico sul tema della disabilità, da presentare in tantissimi comuni d’Italia.

Grazie agli oltre 200 consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle che hanno già aderito all’iniziativa!

Oggi il documento è sulla funzione Sharing di Rousseau. Chi vuole può aderire all’iniziativa, offrendo il proprio contributo.

Il 3 dicembre 2020 i portavoce comunali possono concretamente essere al fianco degli amici disabili e delle loro famiglie, con un messaggio politico dirompente. Due giorni fa, in un bellissimo incontro in videoconferenza, abbiamo parlato per oltre due ore e mezza di come scrivere questo atto condiviso, che verrà presentato il 3 dicembre in centinaia di Comuni.

Condividendo e partecipando, il mondo compie piccoli passi di cambiamento.

In alto i cuori!