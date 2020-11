Rousseau X, la forza della comunità in una app

L’imprenditore David Packard che nel 1939 fondò la celebre azienda HP una volta disse che “il miglioramento della società non è un lavoro da lasciare a pochi. È una responsabilità da condividere con tutti.”

Anche noi, con il progetto Rousseau, crediamo fortemente nella valorizzazione del merito e nella responsabilizzazione delle persone nei progetti collettivi. L’impegno individuale e il desiderio di incidere con le proprie competenze sul territorio e sulla comunità nel suo complesso sono il motore della nostra azione. Ne parleremo insieme agli oltre mille partecipanti da tutta Italia che si sono già registrati il 23 novembre alle ore 19.00 all’evento “Rousseau presenta il piano 2020/2021” e al quale è possibile ancora prenotarsi registrandosi qui.

L’innovazione, specie in politica, richiede metodi e strumenti adatti. Per questo è nata Rousseau X, la app open source di Rousseau frutto di uno sforzo collaborativo comune da parte dei cittadini. Abbiamo voluto condividere con tutti un codice sorgente pubblico e trasparente, per progettare insieme una democrazia diretta più forte, innovativa e inclusiva. Con quest’app, oggi in fase di Beta testing, il cittadino stringe tra le mani nel proprio smartphone un nuovo strumento per poter esprimere il proprio potere decisionale e scoprire nuove opportunità per creare valore civico.

Grazie a questa app oggi possiamo leggere e condividere gli articoli del Blog delle Stelle e informarci così liberamente ogni giorno.

Possiamo scoprire grazie a Rousseau X quali sono le iniziative in corso e prenotarci così per esempio a incontri di formazione online organizzati dalla Scuola di Rousseau, oppure partecipare a gruppi di lavoro con altri attivisti in tutta Italia, o ancora aderire a eventi e iniziative locali organizzate nella nostra regione o nella nostra città.

Oltre a questo, attraverso la app possiamo accedere a tutte le votazioni online su Rousseau, avere un report personale di tutte le votazioni alle quali abbiamo aderito, vedere i risultati di quelle passate ed essere avvisati se ci sono consultazioni in corso alle quali possiamo ancora partecipare.

Nell’ottica di un voto informato e consapevole, abbiamo la possibilità di approfondire la nostra conoscenza attraverso le schede di informazione riguardanti i singoli quesiti.

Durante la votazione, inoltre, attraverso la app possiamo cercare i candidati a cui intendiamo assegnare la nostra preferenza, leggere il loro Profilo Attivista pubblico e filtrarli in base alle loro competenze usando il Sistema Meriti che ci consente di individuare il candidato che può meglio rappresentarci all’interno delle istituzioni.

Con Rousseau X possiamo modificare il nostro profilo Attivista, decidendo anche se renderlo pubblico e farlo così visualizzare a tutti gli altri iscritti che potranno contattarci per lavorare su progetti comuni.

In questa fase di Beta Testing, inoltre, possiamo inviare feedback e suggerimenti per migliorare costantemente lo sviluppo dell’app stessa.

Questo e tanto altro è Rousseau X, l’app con un obiettivo ambizioso: rivoluzionare il mondo.