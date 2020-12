I facilitatori regionali del Team del Futuro: Ulderica Mennella – Veneto

Con questa rubrica settimanale vogliamo farvi conoscere l’impegno e l’attività sul territorio dei facilitatori regionali del Team del Futuro, l’organizzazione che il MoVimento 5 Stelle si è dato per supportare il Capo Politico.

• Nome e cognome

Ulderica Mennella

• Regione

Veneto

• Qual è il tuo ruolo nel Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle?

Facilitatore regionale alle relazioni esterne.

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

La politica è una passione che coltivo come moglie e madre di due splendide figlie e assorbe buona parte del mio tempo. Sono inoltre collaboratrice parlamentare sul territorio e da ottobre 2019 Facilitatrice alle relazioni esterne in Veneto. Di tempo me ne rimane poco ma quando posso amo stare all’aria aperta in mezzo al verde e per questo ho sviluppato una particolare sensibilità ai temi ambientali facendone uno stile di vita. Grazie agli incentivi governativi riqualificherò la mia casa con il Superecobonus 110%, abbiamo sostituito un vecchio veicolo del 2007 con una nuova utilitaria elettrica che verrà ricaricata grazie all’energia dei pannelli fotovoltaici che installerò. Un sogno che diventa realtà.

• Perché hai deciso di impegnarti nel Team del Futuro?

Per supportare il capo politico nei rapporti coi territori perché vivere una comunità dall’interno vuol dire offrire alle persone una varietà di occasioni: un moltiplicatore di possibilità, occasioni per conoscere, entrare in contatto con realtà diverse, fare esperienze e mettere a disposizione della comunità stessa i talenti locali. Sentirsi riferimento per chi ha bisogno d’aiuto e poter contare nel MoVimento che mi incita e mi spinge al bene è edificante. Siamo persone che vivono gli stessi problemi e credono in soluzioni condivise.

• Quale lavoro stai portando avanti sul territorio e con quali obiettivi?

La mia attività di facilitatrice comporta costanti interlocuzioni con Categorie, Associazioni, Comitati, Ordini professionali creando occasioni di confronto, coinvolgendo attivisti, consiglieri e portavoce a tutti i livelli. E’ fondamentale instaurare rapporti di collaborazione con i media e le TV locali. Ho organizzato due eventi online: uno sull’innovazione digitale e l’altro sui cambiamenti climatici coinvolgendo professionisti (come il prof. Luca Mercalli), portavoce, candidati e università. Incontri su diverse province, rapporti di collaborazione con vari professionisti mi danno l’ opportunità di diffondere informazioni utili sul Superecobonus 110% con l’obiettivo di spingere anche gli amministratori dei vari Comuni ad essere capofila di un cambiamento e di una riqualificazione energetica di intere comunità.

• Quale valore aggiunto ha portato alla comunità l’attività svolta?

Renditi disponibile e gli altri capiranno che sei di più di un valido aiutante. Una buona idea va condivisa, solo così può diventare grande. Sono una persona che non si scoraggia e credo che l’apporto dei facilitatori possa davvero essere un aiuto per rendere processi più fluidi e la comunicazione più rapida e diretta. Durante la recente campagna elettorale ho affiancato in modo concreto i candidati e il candidato governatore organizzando appuntamenti e conferenze con Ministri, Sottosegretari e portatori di interesse locali.

• C’è un’esperienza che vuoi raccontarci perché pensi possa essere di ispirazione ad altri?

Una “sconfitta” alle Europee come candidata. Bisogna comprendere il valore, l’umanità di una sconfitta. Si può ricominciare senza diventare “sgomitatori” sociali mantenendo fede sempre ai propri principi e valori.

• Qual è la frase, la citazione che ogni giorno guida le tue azioni?

“Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.” (cit Elli Michler)

