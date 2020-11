Generazione Energia, domani alle 10.30 la diretta streaming

È in programma domani alle 10.30 la diretta social (su Facebook e Youtube) dell’evento “Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso”: un’occasione importante per fare il punto sulle politiche già in campo, a partire dai green bonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle al governo, e sulle misure in programma per rendere la transizione ecologica un’opportunità di benessere, occupazione e innovazione per gli italiani.

Tanti i temi su sui si concentrerà la discussione, con diverse sessioni in cui si alterneranno esponenti di governo e rappresentanti del mondo della cultura e della scienza.

Coordinati dalla giornalista di SkyTg24 Daria Paoletti, apriranno la mattinata di confronto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che approfondirà la portata e le prospettive del Superbonus 110%, e l’architetto Carlo Ratti, docente presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab. Ratti concentrerà il suo intervento proprio sul rapporto tra centri urbani e cambiamenti climatici, affrontando il tema della resilienza e delle politiche di adattamento.

Un secondo round di discussione concentrerà l’attenzione sulle opportunità a disposizione delle aziende per affrontare la sfida dell’innovazione, anche in chiave green: il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli concentrerà l’attenzione sul piano Transizione 4.0 e sul ventaglio di opportunità connesse. Proprio sulla necessità di legare a doppio filo il fare impresa con la sostenibilità, interverrà il professor Enrico Giovannini, già presidente dell’Istat e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e oggi portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Di mobilità e delle misure green adottate dal suo dicastero e dalla maggioranza di governo parlerà invece il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervistato dalla giornalista Daria Paoletti e con il contributo del geologo Mario Tozzi, conduttore Rai e divulgatore scientifico.

Proseguiranno il confronto i capigruppo Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa e al Senato Ettore Licheri, concentrando l’attenzione sui lavori parlamentari e su altri importanti fronti d’impegno per la compagine pentastellata in Parlamento, dalle comunità energetiche all’idrogeno passando per le ecoenergie e l’economia circolare.

Le conclusioni saranno poi affidate al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che racconterà l’impegno del governo sui diversi fronti, a partire dai progetti legati ai fondi in arrivo grazie al piano Next Generation Eu, e l’agenda delle attività in programma già dalle prossime settimane, anche in relazione alla legge di Bilancio ora all’esame delle Camere.

Un appuntamento importante, dunque, quello di Generazione Energie, che già dal titolo evoca la necessità di innestare le singole azioni messe in campo dalle istituzioni in un programma complessivo e una visione più ampia e di lunga gittata. L’occasione per conoscere i dettagli di questo lavoro di programmazione e coordinamento è per domani, alle 10.30, in diretta streaming sui canali social del Movimento 5 Stelle: vi aspettiamo!

QUI tutte le informazioni.