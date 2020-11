Domani tutti insieme, a casa e sui social, piantiamo Alberi per il Futuro

Ci siamo! Domani 21 novembre è la Giornata nazionale dell’albero e noi non rinunciamo a mobilitarci anche stavolta per la nostra iniziativa Alberi per il Futuro: Dal 2015 abbiamo sempre celebrato questo giorno riempendo l’Italia di nuovi alberi, piantando in città con l’obiettivo di rendere l’aria dei centri urbani più pulita e migliorare concretamente la qualità della vita di tutti.

Lo abbiamo fatto senza simboli politici, perché gli alberi sono come l’acqua e l’aria: patrimonio dell’intera umanità.

Quest’anno la difficile situazione sanitaria impedisce a molti di noi di uscire, rende pericolosi gli assembramenti e ci impone di stare a casa il più possibile per il bene di tutti. Ma non per questo non dobbiamo celebrare i nostri più grandi alleati.

Lo faremo ciascuno a casa propria ma incontrandoci sui social. Tutti possiamo piantare un seme o un arbusto sul davanzale, sul balcone o in giardino.

Pianta anche tu un germoglio di futuro di cui prenderti cura nei prossimi mesi. Seme, piantina aromatica o alberello… non fa differenza.

Sarà bello condividere tutto il nuovo verde nelle nostre case. Sarà un po’ come essere fuori all’aperto tutti insieme a festeggiare questa giornata.

Bastano poche piccole mosse per condividere questo piccolo grande gesto con il popolo della Rete: scatta una foto o gira un breve video e pubblicalo sui tuoi profili social usando l’hashtag #alberiperilfuturo e taggando il @movimento5stelle.

Gettiamo un seme oggi per raccoglierne i frutti domani. Insieme e in sicurezza.