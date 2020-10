Davide Casaleggio intervista Howard Dean: Meetup, l’alba della partecipazione civica

La campagna presidenziale di Howard Dean rimarrà nei libri di storia delle campagne politiche. Candidato negli Stati Uniti per le primarie del partito democratico, nel 2003 Howard Dean è stato il primo politico ad utilizzare effettivamente Internet per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e organizzare i propri sostenitori. E tutto attraverso Meetup, la prima piazza virtuale nella quale si sono riuniti i tanti attivisti del MoVimento 5 Stelle.

La cittadinanza digitale è da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy.

Davide Casaleggio: Grazie, oggi siamo qui con Howard Dean e grazie mille per essere riuscito a partecipare a questa breve intervista. È davvero interessante poter parlare con te perché qui in Italia, abbiamo iniziato nel 2005 ad usare Meetup.com per qualcosa che all’epoca non era ancora un vero e proprio movimento politico, ma era più simile ad un coinvolgimento civico cresciuto intorno al blog. E avevamo persone che e cercavano di esercitare la loro partecipazione civica nelle loro città. Ma abbiamo iniziato con Meetup perché l’anno prima avevi iniziato a usarlo negli Stati Uniti per la tua campagna presidenziale. È stato molto, molto interessante capire come hai iniziato usando Meetup, come hai pensato alla tua particolare campagna che ti ha portato dal Vermont a candidarti per la presidenza. E penso che sia la prima volta nella storia, se non sbaglio.

Howard Dean: È stato piuttosto interessante. Il nostro è stato un vero movimento popolare. Nasce dal fatto che i democratici diventavano ogni giorno più simili ai repubblicani perché avevano paura di perdere. Avrebbero votato per i tagli alle tasse di Bush, la guerra di Bush. E io mi sono opposto alla guerra, non perché fossi particolarmente di sinistra, ma perché sapevo che ci stavano mentendo. E penso, dopo aver vissuto la guerra del Vietnam, ricordo che i presidenti di entrambe i partiti avevano mentito. E penso che se chiedi ai genitori di qualcuno di mandare potenzialmente i loro figli a morire, faresti meglio a non mentire. E se stai mentendo, non importa quale sia la causa, non dovresti farlo.

Non avevamo soldi, vengo da un piccolo Stato, ma abbiamo avuto un enorme sostegno da parte dei giovani. Loro hanno organizzato la campagna perché noi non avevamo i soldi. Avevamo un numero enorme di ventiduenni che non potevano venire a lavorare per noi. Dormivano sui pavimenti e quel genere di cose, praticamente senza essere pagati. E hanno organizzato tutto. Hanno capito come fare, io non sapevo nulla di computer. Ancora adesso ne so poco di computer, ma loro hanno organizzato tutto. Hanno creato loro questa campagna. Meetup era qualcosa di cui non sapevo nulla. E il mio responsabile della campagna, all’epoca avevo tre dipendenti, ha detto: “Oh, sei il numero 6 su Meetup”. E ho detto: “Meetup, che cos’è Meetup?” E lei ha detto: “Beh, quel posto dove vai, se ti piace il giardinaggio o qualcosa del genere e poi ti incontri su Internet e poi puoi andare in un bar e puoi parlare una volta al mese con tutte le persone con cui hai parlato su Internet.”

Circa due settimane dopo, mentre camminavamo per strada lei dice: “Oh, sei il numero due su Meetup”. E ho detto: “Oh sì, chi è il numero uno?” E lei dice: “Witches” [Streghe]. Ma la ricerca era totalmente organica. Indivisible, che è un’organizzazione in Internet molto grande e seria, un’organizzazione di attivisti ora, è stata creata utilizzando il modello di Meetup. Hanno 5.000 gruppi in tutto il paese. Noi ne avevamo 800 ed era una cosa enorme. Era molto, molto potente, ma era totalmente gestito dalla gente comune, dal basso verso l’alto. Avrei dato loro i messaggi dopo, dopo che li avevano creati loro stessi. Ma i giovani li inventavano per loro stessi come loro veicolo. E alla fine abbiamo dovuto pagare le royalty di Meetup, altrimenti la loro partecipazione sarebbe stata un contributo alla campagna.

D.C.: Come è andata effettivamente? Hai iniziato a dire, ok, usiamo questo sistema, ma come hai effettivamente iniziato a partecipare? Hai partecipato a Meetup? Come è stata la prima volta? Come è iniziata la prima volta?

H.D.: Penso che fosse solo un gruppo di persone che non stavano ottenendo alcun sostegno da nessuno nel Partito Democratico. E io ero un democratico, ma ero decisamente contrario a ciò che la leadership del partito stava facendo. Avevano perso completamente il contatto con i giovani che erano disgustati dalla politica di tutti i partiti. Ti suona familiare? E sono stati loro ad iniziare. Ma quando ci siamo resi conto di avere questa rete, ho iniziato ad andare ai Meetup. Il primo a cui sono andato è stato a New York, nell’East Village. E ricordo, sai, di essere stato caricato in auto e portato lì di notte, sono sceso dall’auto e c’era una fila fuori dalla porta che girava intorno all’isolato e intorno ad un altro isolato. E ho pensato, oh, ci deve essere un grande concerto qui.

Era il Meetup. C’erano 500 persone all’interno e il Caposquadra dei Vigili del Fuoco ha detto: basta così e fuori ce n’erano altre 600 in fila. E allora ho capito, ero sbalordito. Sono rimasto assolutamente sbalordito. Era un’organizzazione auto-gestita. Mi piacerebbe raccontarti come abbiamo fatto. Era il potere del messaggio e il potere del messaggio era di essere contrari alla guerra, ovviamente. Ma il vero potere del messaggio è che tu hai il potere di cambiare la tua vita e se non lo usi, qualcuno la cambierà per te. Le persone hanno potere nelle loro vite. E il problema in questo paese oggi è che tutte le persone che credono in Trump, credono in Trump perché non hanno fiducia in se stesse.

D.C.: Come hai creato il programma per la tua campagna? Hai usato questi gruppi di Meetup o altri gruppi auto-gestiti?

H.D.: Sì, l’abbiamo fatto. Si sono auto-gestiti. Hanno creato i propri eventi. Abbiamo dato loro un ampio spazio di manovra. Nello stato dello Iowa, un gruppo di persone indossava le magliette di Dean for President e sono andati a ripulire il sistema idrico o una discarica da qualche parte. Oppure si occupavano di un progetto ecologico, ma tutti avevano Dean come presidente sulle loro magliette. Si auto-gestivano. E poi, ovviamente, siamo stati in grado di organizzarli. Perché non sapevano come coinvolgere la gente, come bussare alle porte e quel genere di cose. Abbiamo insegnato loro a farlo, ma si sono auto-gestiti. Cosa possiamo sostenere Howard Dean alla presidenza? E poi andavano a farlo.

D.C.: La tua campagna probabilmente è nei libri di storia delle campagne politiche. Il primo che ha effettivamente utilizzato Internet per organizzare fisicamente le persone, come con Meetup, ma anche per far loro svolgere progetti, digitalmente. Ricordo anche la tua capacità di ottenere fondi online. Ricordi come l’hai fatto e come ci sei riuscito?

H.D.: Beh, di nuovo, erano i giovani che avevano capito il nuovo mondo di Internet. E avevano capito anche come raccogliere fondi online. Voglio dire, c’erano sempre tutti, non ricordo se GoFundMe ci fosse già, se fosse già attivo in quel momento, ma loro avevano capito come farlo. E, sai, noi abbiamo imparato da loro, non il contrario. Quello che hanno imparato da noi è che, se non fai politica, non andrai da nessuna parte, perché non puoi cambiare nulla e a nessuno piace la politica, ma devi fare politica. Quel che abbiamo imparato da loro è stato come farlo nella nuova era. E la maggior parte di quei ragazzi e anche lo staff sono poi andati a lavorare per Obama. Ed è così che Obama ha vinto davvero, nel modo più straordinario. Eravamo organizzati molto male. Lui era molto ben organizzato e questo ha fatto la grande differenza. Ti racconterò una bella storia sulla mia raccolta fondi. Quando ti candidi alla presidenza, non sei mai a casa. Torni a casa una volta, forse mezza giornata, ogni due settimane. Dai un bacio ai tuoi figli e a tua moglie e poi devi andare al quartier generale per dire grazie a tutte queste persone che dormono sul pavimento che lavorano per te senza essere pagati. Così sono andato al quartier generale, era ora di pranzo.

Penso che fosse nell’autunno del 2003, forse era l’estate del 2004 e vado in sede per ringraziare tutti. Tutti questi ragazzi di circa 20 anni che giravano dappertutto. E un ragazzo viene da me e dice: “Governatore, voglio che lei si sieda qui davanti a questo computer e per pranzo mangi un panino al prosciutto”. E ho detto: “Di cosa stai parlando, sei matto?” Ma l’ho fatto perché ero abituato a fare quello che mi dicevano di fare, ok. Mi fidavo di loro. E in quei giorni non esistevano cose come la diretta streaming. Non c’erano computer Mac con le loro adorabili webcam. Avevano una di quelle telecamere collegate al computer e mi hanno trasmesso in diretta streaming mentre mangiavo un panino al prosciutto per pranzo. La ragione di ciò era che il vicepresidente Cheney stava dando un pranzo per $ 25.000 a coppia in South Carolina allo stesso tempo. Lui ha raccolto $ 525.000. Noi abbiamo raccolto $ 625.000 online mangiando un panino al prosciutto a pranzo, grazie a piccoli contributi inferiori a 100 dollari e molto spesso inferiori a 20 dollari. Avevamo una campagna che diceva: rinuncia a una pizza, rinuncia a una delle tue pizze questo mese e invia 5$ alla campagna di Howard Dean.

D.C.: È qualcosa su cui abbiamo lavorato molto anche qui in Italia. Noi, il MoVimento 5 Stelle abbiamo iniziato il giorno di San Francesco, il 4 ottobre, con lo spirito di: noi possiamo mangiare un panino al prosciutto e non abbiamo bisogno di fare grandi cose per andare a pranzo. Capisco bene come funziona, davvero. E in merito al programma, dicevi che i gruppi sono effettivamente riusciti a creare argomenti e parti magnifiche del programma. Come è stato auto-gestito per te?

H.D.: Come ha funzionato per noi? Vedi, le persone nei loro quartieri sanno meglio come fare la propria politica. Questa era la convinzione fondamentale. Quello che sapevamo però, era come parlare ai trentenni e ai quarantenni e ai cinquantenni e ai settantenni. C’era molto che potevamo insegnare loro, ma non avremmo potuto insegnare loro nulla finché non avessero saputo che ci fidavamo di loro. Quando hanno dato inizio a questa organizzazione e la campagna era chiaramente incentrata sui ventenni, allora erano disposti a fare parte del lavoro che devi fare quando parli con le persone di età maggiore. Perché, come sai, i giovani non sono inclini a fidarsi di qualcuno che abbia 10 anni più di loro.

D.C.: Come hai effettivamente ispirato le persone a offrirsi volontarie per la tua campagna? Questo spirito di voler essere un volontario per la partecipazione civica è qualcosa che dà luogo a molte delle campagne di successo e la tua è stata sicuramente una di queste.

H.D.: Lo è stata, ci fidavamo l’uno dell’altro. Li ascoltavo. Prestavo attenzione a quello che mi dicevano. Era come la storia del ragazzo che ha detto: siediti qui e mangia un panino al prosciutto. Se l’avesse detto alla maggior parte dei candidati, avrebbero risposto: “puoi portare questo ragazzo fuori dal mio ufficio?” Ma io non l’ho fatto e loro lo sapevano e questo era chiaro. C’era una connessione tra me e le persone che avevano 35, 40 anni meno di me.

D.C.: Semplicità e fiducia.

H.D.: Era onestà, ecco cos’era. Alla fine ho perso la corsa perché ero troppo schietto. Il discorso “Ho un urlo” non aveva niente a che fare con questo. Il cosiddetto discorso “Ho un urlo”, l’ho tenuto dopo, ero in testa e sono arrivato terzo alle prime elezioni primarie. E non puoi urlare. Ma è successo e poiché ero molto schietto i giovani mi amavano, perché avrei detto cose che i politici non avrebbero detto, e sapevano che erano vere.

D.C.: Hai applicato una qualsiasi di queste tecniche di partecipazione o modi per coinvolgere le persone quando eri Governatore del Vermont?

H.D.: No, ero un politico molto più convenzionale quando ero Governatore del Vermont. Ho fatto alcune cose non convenzionali. Sono rimasto per ore agli angoli delle strade con un enorme cartello perché il primo ufficio nello stato a cui ero candidato, era un ufficio di cui nessuno sa davvero molto. Era del Vice Governatore, ma era del tipo, vai alle fiere di paese, saluti quante più persone puoi. Si trattava principalmente di riconoscimento del nome. Poi, quando ero Governatore, mi candidavo sempre come Governatore in carica perché ero Vice Governatore. Poi il Governatore è morto di infarto e all’improvviso sono diventato Governatore.

Non ho mai dovuto condurre il tipo di campagna popolare per vincere. Dovevo solo essere ben organizzato. Ma ero uno svantaggiato quando mi sono candidato alla presidenza. Nessuno pensava che avessi alcuna possibilità. Hanno riso fino a quando improvvisamente sono salito al primo posto in un mese.

D.C.: Prima non ti conoscono e poi ti deridono. E poi,

E poi scappano terrorizzati.

D.C.: E combattono. La storia della tua campagna è magnifica e ne abbiamo scritto dappertutto. Quando parliamo di come siamo riusciti a fare, quel che abbiamo fatto soprattutto con i Meetup. Raccontiamo sempre come l’anno prima stavamo guardando la tua campagna e come sei riuscito a farla in modo magnifico.

H.D.: Beh, non ho ancora finito. In questo momento, sto creando un enorme database nazionale per Biden, anche se non ho una posizione formale. Perché quella è l’unica cosa che non siamo riusciti a fare dopo aver guidato il Partito Democratico per quattro anni. Anche quello era divertente perché nessuno a Washington voleva che diventassi il Presidente del Partito. Anche lì, mi sono rivolto alla gente comune per ottenere tutti quei voti. Ed erano furiosi, ma alla fine li ho costretti a fare cose che non volevano fare. E ciò li ha resi più forti. E poi Obama, sai, è stato fantastico. È stato molto generoso con me, mi ha dato merito e così via. Ma, sai, è molto difficile cambiare l’establishment all’interno dell’establishment. Quello che ti dico è prima di tutto, complimenti, e dico ai tuoi follower, continuate a dar loro filo da torcere e metteteli in riga.

D.C.: Grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. stato davvero speciale.

H.D.: Grazie.