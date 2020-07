Stasera la settima tappa di Riparte l’Italia: protagonista il Piemonte

Dall’ampio ventaglio di misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid, sanitaria ed economica, al piano di rilancio con cui vogliamo sfruttare l’occasione per mettere l’Italia in condizione di correre. Se ne parlerà stasera con tanti interlocutori, in occasione della settima tappa di “Riparte l’Italia”, nostro tour virtuale dedicato al Piemonte, storico e importantissimo motore produttivo del Paese.

L’appuntamento, come sempre condotto dai nostri Paola Taverna e Danilo Toninelli, verrà introdotto dalla viceministra dell’economia, Laura Castelli, che farà il punto sulle tante misure adottate per imprese, enti locali e per tagliare le tasse. Davide Crippa, nostro capogruppo alla Camera, ci spiegherà i dettagli del Superbonus al 110%, una delle misure che più guarda al futuro introducendo un meccanismo innovativo per le ristrutturazioni edilizie. Con Susy Matrisciano, presidente della Commissione lavoro del Senato, affronteremo il tema della Cassa integrazione e di come può legarsi a percorsi di formazione e di politiche attive del lavoro.

Le tante misure in tema di innovazione saranno approfondite con Luca Carabetta, componente della Commissione attività produttive della Camera. Con Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, affronteremo il tema della legalità, di quanto sia importante tenere alta la barra dei controlli in un momento in cui si mettono sul piatto tanti incentivi per imprese e lavoratori. La nostra eurodeputata Tiziana Beghin ci aiuterà a capire l’importanza della trattativa europea sulle risorse del Recovery fund.

Ragioneremo anche su come, alla luce del Coronavirus, possiamo governare i nuovi modelli. Lo faremo con la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, parlando della riapertura delle scuole a settembre e degli investimenti che intendiamo fare. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ci aiuterà a capire in che modo ha messo a frutto i contributi statali per aiuti alla spesa alimentare e per sviluppare una mobilità cittadina sempre più virtuosa. Sarà la nostra capogruppo in Commissione sanità al Senato, Elisa Pirro, a spiegarci quanto stiamo facendo per investire sul Servizio sanitario nazionale e sul suo personale.

Con Celeste D’Arrando, nostra deputata in Commissione affari sociali, discuteremo del sensibilissimo tema delle Rsa, così colpite dal Coronavirus, e di come potrebbe cambiare il loro modello. Il nostro senatore Alberto Airola, piemontese doc e storico volto del MoVimento 5 Stelle, grazie alla sua esperienze in Commissione di vigilanza Rai ci fornirà il suo punto di vista sul rapporto tra informazione e Covid.

I cambiamenti nella Pubblica amministrazione saranno illustrati dalla ministra Fabiana Dadone, che ci parlerà di semplificazioni nella vita dei cittadini e di concorsi. I sindaci e i consiglieri regionali, la nostra autentica ricchezza sul territorio, spiegheranno come le norme che abbiamo approvato a livello nazionale stanno avendo e possono avere ricadute positive sul territorio. Ne parleranno il nostro capogruppo in Consiglio regionale, Sean Sacco, e i sindaci di Pinerolo, Luca Salvai, di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, e di San Mauro Torinese, Marco Bongiovanni.

L’appuntamento è per questa sera dalle 20.30 sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.

Vi aspettiamo!