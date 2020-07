Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti

Continua, all’interno della scuola di Rousseau, il ciclo di webinar tematici organizzati da Vittoria Baldino referente di Scudo della Rete per la tutela legale degli attivisti ed eletti.

Sono due i nuovi appuntamenti digitali attraverso i quali, con la partecipazione di avvocati esperti e professionisti del settore, tutti gli attivisti partecipanti potranno apprendere elementi di diritto civile, penale ed amministrativo utili per la tutela delle nostre battaglie sul territorio.

Domani venerdì 10 luglio alle ore 17:00, appuntamento sul Portale Eventi di Rousseau per discutere assieme a Cristian Pettinari, magistrato della Corte dei Conti, di illecito contabile, della responsabilità da danno erariale e del ruolo della Corte dei Conti nell’attività amministrativa.

Venerdì 17 luglio alle ore 17:00, invece, con Stefania Colonna, funzionario legislativo del MoVimento 5 Stelle e responsabile della I Commissione presso la Camera dei Deputati, parleremo delle norme che regolano la formazione del provvedimento amministrativo.

Scudo della Rete è la funzione di Rousseau che ha come obiettivo la difesa legale di iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle dalle cause intentate contro di loro, spesso a scopo intimidatorio. Per noi dunque è fondamentale far conoscere i casi frequenti in cui i nostri iscritti possono rivolgersi agli studi legali che hanno aderito alla funzione per ricevere assistenza.

