Roma caput (smart) mundi

Roma diventa modello per la promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di sharing, un esempio positivo a cui guardare.

La rivista “Forbes Italia” dedica ampio spazio alla nostra città e al lavoro realizzato in questi anni per la Capitale, un cambiamento partito dalle fondamenta, che ha portato importanti investimenti e l’avvio di nuovi servizi per i romani.

La Capitale riparte dalla mobilità sostenibile, puntando anche sui grandi progetti infrastrutturali, per creare un sistema di trasporti in grado di rispondere alle esigenze delle persone e alle sfide presenti e future. Per questo, anche durante l’emergenza, abbiamo continuato a lavorare sulle opere strategiche.

Abbiamo costruito un piano strutturato da qui ai prossimi 15 anni, puntando sulla mobilità condivisa, l’elettrico, la realizzazione di nuove ciclabili e preferenziali e soprattutto sul rinnovo della flotta bus. Un percorso lungo, ma necessario per creare una nuova rete di infrastrutture e avvicinare le periferie al centro.

Una programmazione che non era mai stata fatta prima a beneficio del territorio. Una visione precisa di come immaginiamo la nostra città. Questa è una scommessa che Roma è pronta a vincere.