RipartelItalia arriva in Sicilia. Appuntamento stasera alle 20.30

Se pensate alla Sicilia e ai suoi problemi vecchi e nuovi cosa vi viene in mente? Sicuramente penserete al diritto al lavoro, al contrasto alla povertà e alla criminalità, alla necessità di sviluppo e ai trasporti. Le misure del governo per il lavoro e il sostegno al reddito, la battaglia per affermare la legalità e il rilancio delle infrastrutture saranno proprio gli argomenti al centro della nona tappa del tour virtuale “Riparte l’Italia” del MoVimento 5 Stelle.

Stasera alle 20.30 saremo in Sicilia insieme alle ministre Nunzia Catalfo e Lucia Azzolina, il vice ministro Giancarlo Cancelleri e il sottosegretario Alessio Villarosa. Ma non solo: a rispondere alle domande di Paola Taverna e Danilo Toninelli e a quelle dei cittadini ci saranno diversi portavoce parlamentari del MoVimento 5 Stelle, consiglieri regionali e sindaci.

Nei due anni di governo ci siamo concentrati sul contrasto alla povertà, sul diritto di ogni cittadino ad avere un lavoro dignitoso e stabile; stiamo lavorando affinché il rilancio dello sviluppo crei quei posti di lavoro di cui abbiamo bisogno; così come il completamento delle infrastrutture strategiche è un obiettivo prioritario sul quale lavoriamo con nostri esponenti di primo piano al ministero competente: basti vedere cosa contiene il decreto Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri. La regione siciliana è tra le più interessate da questo intervento, andremo a sbloccare cantieri fermi da anni e daremo il via alla realizzazione di nuove e importanti opere.

Poi è arrivato il Coronavirus e la necessità di fermare le nostre attività per contrastare il contagio. In quella fase il nostro governo e la maggioranza parlamentare sono intervenuti per dare sostegno e opportunità a chi ne ha subito le conseguenze economiche e sociali. Sulla scuola in particolare è stato fatto un grande lavoro di prevenzione, organizzazione e ripartenza.

Di tutto questo parleremo stasera dalle 20.30 in diretta sui nostri canali social e in collegamento con luoghi simbolo del nostro impegno in Sicilia. Vi aspettiamo da ogni parte della Sicilia e da tutta Italia sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle!