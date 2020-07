Riparte l’Italia, prossima tappa Piemonte

Prosegue a passo spedito il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia. Lunedì sera sarà la volta del Piemonte, uno degli storici motori economici del Paese, regione che ha sempre espresso eccellenze ed alte potenzialità di sviluppo.

Il Piemonte oggi risulta la seconda regione italiana per numero di contagi Covid, per questo la tappa sarà un appuntamento molto importante per mettere a fuoco quanto siano state importanti le misure predisposte dal Governo, a partire dalle reti di protezione stese intorno ai lavoratori di aziende in crisi e dai forti sostegni alla liquidità delle imprese.

Ma sarà anche l’occasione per scoprire come tante misure adottate nei vari decreti economici sin qui approvati per far fronte all’emergenza abbiamo avuto ricadute molto positive sul territorio. Avremo modo di scoprire come tanti nostri sindaci e consiglieri regionali abbiano trovato soluzioni, a volte anche molto ingegnose, per mettere a frutto queste misure, per accelerare processi di cambiamento nelle loro comunità, per favorire soluzioni ecocompatibili ed ecosostenibili.

È quello che ci siamo proposti di fare nell’affrontare questa crisi: cercare di sfruttarne le pur consistenti difficoltà per favorire nuovi modelli produttivi, per aiutare la transizione energetica.

Tutto questo, naturalmente, non sarebbe potuto accadere senza lo straordinario sforzo economico fatto con il decisivo input del MoVimento 5 Stelle al Governo. E tutto questo, per avere ulteriori sviluppi, dovrà necessariamente fare affidamento sul contributo europeo, alla cui declinazione stiamo lavorando ottenendo risultati sino a poco tempo fa impensabili.

Ne parleremo con i nostri rappresentanti al Governo come Lucia Azzolina, Laura Castelli e Fabiana Dadone. Ne parleremo con il sindaco di Torino Chiara Appendino, che sarà affiancata da altri primi cittadini a 5 Stelle che si stanno spendendo senza sosta per le loro comunità (Lorenzo Lucchini, Marco Bongiovanni, Luca Salvai) e dal capogruppo M5S in Regione Sean Sacco. Ci sarà il prezioso contributo dei nostri portavoce, deputati e senatori che ogni giorno lavorano in Parlamento per migliorare i vari provvedimenti: Alberto Airola, Luca Carabetta, Davide Crippa, Celeste D’Arrando, Susy Matrisciano, Nicola Morra, Elisa Pirro. Il fondamentale tema europeo sarà approfondito con la nostra Tiziana Beghin, capodelegazione del M5S al Parlamento europeo.

Inviateci le domande e video-domande tramite questo link: https://bit.ly/RipartelItalia_InviaDomanda