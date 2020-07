Oggi a “Riparte l’Italia” parliamo della Sardegna che guarda al futuro

Ci siamo: oggi “Riparte l’Italia” farà tappa in Sardegna, dove insieme ai nostri portavoce sardi in Parlamento, agli esponenti del Governo, agli europarlamentari e ai nostri portavoce locali si parlerà di cultura, lavoro, terzo settore, agricoltura, ambiente, enti locali ed Europa.

Tanti i temi sul tappeto, con la possibilità di entrare nel vivo dei provvedimenti adottati e di quelli necessari alla regione grazie alla presenza di esponenti del governo come la sottosegretaria al ministero dei Beni Culturali Anna Laura Orrico, che dedicherà un focus specifico proprio alla cultura e al turismo, due temi centrali per il futuro della Sardegna. Di terzo settore parleremo invece con il sottosegretario al Lavoro Stanislao di Piazza, per poi dialogare con i nostri portavoce in parlamento Gianni Marilotti, Maria Lapia ed Emanuela Corda, con i quali affronteremo anche il tema attualissimo della sanità e il ruolo che le regioni giocano in quest’ambito.

Il secondo blocco si aprirà con l’intervento del sottosegretario Riccardo Fraccaro, con il quale avremo modo di parlare del superbonus e dell’ecobonus, alla luce delle novità introdotte alla Camera nel decreto Rilancio. Ampio spazio sarà poi dato ai “primi cittadini”, come Sean Christian Wheeler, sindaco di Porto Torres, Maria Itria Fancello, sindaco di Dorgali, Sabrina Licheri, sindaco di Assemini, Paola Massidda, sindaco di Carbonia, che ci porteranno le loro esperienze nella gestione delle ricadute territoriali del Covid19. Con il consigliere regionale Alessandro Solinas invece parleremo della battaglia contro la proposta della Regione Sardegna di modificare il piano paesaggistico, che apre alla cementificazione, mentre con il sottosegretario alle Politiche agricole e agroalimentari Giuseppe L’Abbate parleremo degli importanti provvedimenti adottati per la Regione e delle novità introdotte dal decreto Rilancio.

L’ultimo capitolo verterà sull’Europa e in particolare del nuovo programma Next Generation Eu: ne discuteremo con il portavoce all’Europarlamento Dino Giarrusso e con Ettore Licheri, presidente della commissione politiche Ue al Senato.