La Scuola di Rousseau è online e aperta a tutti. Ecco il calendario di luglio!

La Scuola di Rousseau continua a crescere: nel mese di giugno ha fatto un ulteriore passo avanti creando una infrastruttura per la realizzazione di incontri formativi digitali e aperti a tutti.

Tutti i cittadini possono dunque incontrarsi, confrontarsi e formarsi online partecipando ai numerosi eventi promossi dai facilitatori del Team del Futuro disponibili sul Portale Eventi di Rousseau, uno strumento oggi potenziato con un sistema di videoconferenza che consente a tutti i facilitatori regionali di realizzare webinar, meeting e attività di formazione senza limiti di tempo e con platee estese!



Così in questi mesi l’attività dei portavoce del MoVimento 5 Stelle e dei facilitatori del Team del Futuro non si è fermata, anzi si è moltiplicata. Per dare risposte a dubbi, incertezze, formare e informare i cittadini sugli strumenti a loro disposizione per affrontare il nuovo tempo e per esercitare i propri diritti di cittadinanza digitale.

É online il nuovo programma con alcuni dei primi eventi di luglio. Registrati e partecipa agli incontri elencati alla fine di questo articolo!

La scuola di Rousseau continua dunque a crescere! Fino ad oggi si sono tenuti già tre incontri nazionali: a Roma il 14 settembre 2019, a Napoli il 12 e 13 ottobre e a Palermo il 14 dicembre 2019. A gennaio 2020, inoltre, sono state organizzate due giornate di formazione dedicate ai candidati alla carica di Sindaco alle amministrative 2020 e a marzo, in piena emergenza Covid-19, abbiamo deciso di rendere i corsi presenti sulla funzione e-learning di Rousseau disponibili a tutti i cittadini italiani.

DI SEGUITO VI COMUNICHIAMO IL PROGRAMMA CON I PRIMI EVENTI DEL MESE DI LUGLIO:

– 01/07/2020 – ORE 18:00 – Storie guerriere: Gli EROI del Movimento, i Consiglieri di Portici – L’evento digitale è moderato da Annalucia Grimaldi e Alessandra Petrosino, Facilitatrici Formazione e Coinvolgimento Campania.

– 02/07/2020 – ORE 19:00 – Informazione e coinvolgimento: La Comunicazione Pubblica come strumento di efficienza – L’evento digitale è moderato da Fabio Gambino, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Calabria.

– 03/07/2020 – ORE 18:30 – Formazione candidati: le esperienze dei sindaci del Movimento in Sardegna – L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus.

– 06/07/2020 – ORE 19:00 – Storie guerriere: NoMetro Cosenza Rende – L’evento digitale è moderato da Fabio Gambino, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Calabria.

– 06/07/2020 – ORE 20:00 – Formazione candidati: Come affrontare la campagna elettorale – L’Evento è promosso da Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata.

– 07/07/2020 – ORE 19:30 – Formazione candidati: Mobilità sostenibile urbana e sharing economy – L’Evento è promosso da Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata.

– 10/07/2020 – ORE 18:30 – Servitù Militari della Sardegna – L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus.

– 13/07/2020 – ORE 18:30 – I piccoli ospedali della Sardegna – L’evento digitale è promosso da Maurilio Murru, Facilitatore Affari Esterni Sardegna e da Francesco Desogus, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna.

– 13/07/2020 – ORE 20:00 – Scuola Rousseau: Introduzione al Dlgs 81/08 – L’Evento è promosso da Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata.

– 17/07/2020 – ORE 21:00 – Scuola Rousseau – Gli atti e l’attività di indirizzo politico nelle amministrazioni locali – L’evento digitale è moderato da Annalucia Grimaldi e Alessandra Petrosino, Facilitatrici Formazione e Coinvolgimento Campania.

– 27/07/2020 – ORE 20:00 – Formazione candidati: Come affrontare la campagna elettorale – L’Evento è promosso da Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata.