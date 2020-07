Gli eventi del MoVimento 5 Stelle non si fermano

La crisi sanitaria e le misure di sicurezza non impediscono a Portavoce e Facilitatori di continuare a incontrare i cittadini e di creare importanti occasioni di confronto.

È sempre più ricco il calendario della Scuola Open Comuni – Digital Edition con tantissimi eventi formativi da non perdere. Scoprili tutti e scegli a quali partecipare.

Ma c’è di più: è partito il giro d’Italia virtuale Riparte l’Italia! Con tappe che si snodano per tutto il Paese, insieme a Paola Taverna e Danilo Toninelli andremo a raccontare cosa questo Governo ha fatto e sta facendo per i cittadini in questa fase di ripartenza dopo il coronavirus.

Dopo la tappa di ieri sera in Sardegna, lunedì 13 luglio l’appuntamento è in Sicilia.

Scopri tutte le tappe, scegli quella a cui partecipare, inviaci la tua domanda e sali anche tu sul palco virtuale di Riparte l’Italia!

E poi, sul Portale Eventi, ogni settimana trovate nuove occasioni di crescita con tanti eventi digitali pensati per restare in contatto con voi.

Ecco i prossimi:

Oggi, venerdì 10 luglio,

Leonardo Donno promuove il primo incontro fisico ma anche in streaming, quello di Collepasso per la provincia di Lecce. Si chiama Incontriamoci, ci si può prenotare fisicamente o seguirlo su zoom. Scopri come a questo LINK.

Maria Pallini promuove un incontro di studio sullo smartworking, mentre Francesco Desogus, proverà a immaginare un futuro differente alle servitù militari in Sardegna.

In Calabria, Riccardo Tucci prosegue con il SUPERBONUS 110% Tour, infine, in Lombardia, Stefano Capaldo e Ferdinando Alberti promuovono l’incontro con portavoce e attivisti del bresciano.

Lunedì 13 luglio

Marco Bella promuove un incontro di approfondimento sulla Tecnologia 5G, mentre Riccardo Tucci prosegue con il SUPERBONUS 110% Tour a Castrovillari, mentre Cristina Manes e Antonio Codemo incontreranno attivisti e simpatizzanti della provincia di Belluno.

Sempre lunedì, i Facilitatori Lombardi promuovono un incontro con i candidati della Lombardia.

Ogni settimana sono tantissimi gli appuntamenti del MoVimento 5 Stelle per incontrarci online e confrontarci. Li trovi su partecipa.ilblogdellestelle.it.

Non perderli!