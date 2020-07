Gli eventi del MoVimento 5 Stelle non si fermano

La crisi sanitaria e le misure di sicurezza non impediscono a Portavoce e Facilitatori di continuare a incontrare i cittadini e di creare importanti occasioni di confronto.

È sempre più ricco il calendario della Scuola Open Comuni – Digital Edition con tantissimi eventi formativi da non perdere. Scoprili tutti e scegli a quali partecipare.

Ma c’è di più: è partito il giro d’Italia virtuale Riparte l’Italia! Con tappe che si snodano per tutto il Paese, insieme a Paola Taverna e Danilo Toninelli andremo a raccontare cosa questo Governo ha fatto e sta facendo per i cittadini in questa fase di ripartenza dopo il coronavirus.

Questa sera, venerdì 3 luglio, saremo tra Molise e Abruzzo mentre lunedì 6 luglio l’appuntamento è in Piemonte.

Scopri tutte le tappe, scegli quella a cui partecipare, inviaci la tua domanda e sali anche tu sul palco virtuale di Riparte l’Italia!

E poi, sul Portale Eventi, ogni settimana trovate nuove occasioni di crescita con tanti eventi digitali pensati per restare in contatto con voi.

Ecco i prossimi:

Oggi, venerdì 3 luglio

I Faiclitatori Formazione e Coinvolgimento Puglia, Domenico Pecere e Vincenzo Garruti, organizzano un meeting sul business liquido, mentre in Campania prosegue il tour elettorale per le Province, portato avanti da Agostino Santillo e Luigi Iovino, con la tappa di Avellino.

Lunedì 6 luglio

Annalucia Grimaldi e Alessandra Petrosino, Facilitatrici Formazione e Coinvolgimento Campania, affronteranno la questione del SUPERBONUS 110%, Roberta Schillaci e Fabrizio Trentacoste, Facilitatori Esterni Sicilia, ci parlano di Scuola e degrado. Poi, Fabio Gambino, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Calabria, ci racconta la battaglia contro la metro Cosenza Rende, mentre in Veneto, Cristina Manes e Antonio Codemo terranno la riunione provinciale di Verona.

Per il ciclo di convegni RipartiAmo Ambiente, si terrà l’incontro sull’economia circolare promosso Ilaria Fontana e Patty L’Abbate.

Ogni settimana sono tantissimi gli appuntamenti del MoVimento 5 Stelle per incontrarci online e confrontarci. Li trovi su partecipa.ilblogdellestelle.it.

Non perderli!