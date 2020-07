Giovedì 9 luglio alle 20.30 il tour online #RipartelItalia sbarca in Sardegna

Il giro di Italia online del MoVimento 5 Stelle non si ferma.

Dopo Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Abruzzo e Piemonte, domani sera saremo in Sardegna per l’ottava tappa di Riparte l’Italia, il tour itinerante nelle piazze virtuali della Penisola, ideato per informare i cittadini su quanto abbiamo realizzato per sostenere il Paese, in questa fase complessa dopo mesi molto difficili, in piena sicurezza.

Con i decreti approvati in questi mesi abbiamo introdotto strumenti importantissimi a tutela di famiglie, lavoratori e imprese: dal bonus per la baby sitter al Reddito di emergenza, dal Superbonus alle misure per le imprese, previste dal Fondo di garanzia per le Pmi, con prestiti garantiti al 100% dallo Stato, al piano da 1,4 miliardi per la promozione del Made in Italy.

Si tratta di misure messe in campo per aiutare cittadini e imprese a ripartire, alle quali da ieri si aggiunge un nuovo importante tassello per rilanciare il Paese: il dl Semplificazione, approvato due giorni fa in Consiglio dei Ministri.

La Sardegna è una delle mete scelte ogni anno da turisti italiani e stranieri per le sue spiagge mozzafiato e bellezze naturalistiche, che la rendono unica. Ma proprio il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, per via delle restrizioni su viaggi e spostamenti, decisi per contenerla.

Di questo e tanto altro, a partire proprio dalle misure per rimettere in moto l’Italia, di quanto abbiamo fatto al governo, con i provvedimenti approvati a marzo, aprile e maggio, ma anche di cultura, lavoro, terzo settore, agricoltura, ambiente, enti locali ed Europa, parleremo domani, alle 20:30, nell’ottava puntata del nostro giro d’Italia condotta da Paola Taverna e Danilo Toninelli, insieme ai portavoce sardi del Movimento 5 Stelle in Parlamento, agli esponenti del Governo, agli europarlamentari e i nostri portavoce locali.

Sul palco virtuale di Riparte l’Italia giovedì 9 luglio alle 20,30 saliranno: il sottosegretario ai Beni culturali e il Turismo Anna Laura Orrico, il sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alle Politiche agricole e agroalimentari Giuseppe L’Abbate, i nostri portavoce europei, nazionali e locali e i “primi cittadini” di Porto Torres, Dorgali, Assemini e Carbonia Sean Christian Wheeler, Maria Itria Fancello, Sabrina Licheri, Paola Massidda che racconteranno le loro esperienze nella gestione dell’emergenza Covid-19, delle ricadute territoriali e delle misure per ripartire.

Aspettano tutti le vostre domande, i vostri spunti e suggerimenti che potete inviare, sotto forma di domande e video-domande tramite questo link.

A domani, collegatevi alle 20,30 e seguiteci. La vostra partecipazione è il motore di questa tappa e dell’intero tour. Seguite la diretta sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle