Stasera Riparte l’Italia farà tappa in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige

Questa sera “Riparte l’Italia”, il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle farà tappa in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige.

Dopo Basilicata e Calabria, il terzo appuntamento sarà al Nord, dove parleremo, con i nostri portavoce, di tutte le misure approvate per fronteggiare la crisi sanitaria senza precedenti, che ha tenuto bloccato il Paese per due mesi.

Misure prese a favore di famiglie, imprese e lavoratori, che quasi nessuno, sui tradizionali media, spiega nel dettaglio. Parleremo della tutela dell’ambiente e del bonus bici, con il ministro Costa, e del lavoro che sta portando avanti per affrontare le sfide, che ci attendono, per il futuro della nostra società in chiave green. Ma parleremo anche del superbonus e della norma Fraccaro, 2.5 miliardi e mezzo di euro, in 5 anni, per i comuni italiani che potranno così realizzare opere di riqualificazione del territorio e di sviluppo sostenibile, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, ci spiegheranno nel dettaglio come funziona il contributo a fondo perduto per le Piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale del nostro sistema produttivo. I nostri portavoce in Parlamento e nelle due regioni, ci racconteranno quello che hanno fatto a livello nazionale e locale in favore del territorio, le iniziative realizzate, le denunce fatte, e descriveranno, sostanzialmente, il loro grande lavoro nell’esclusivo interesse dei cittadini, da sempre il cuore dell’azione del MoVimento 5 Stelle.

Questa sera, alle ore 20.30, sul palco virtuale del tour Riparte l’Italia saliranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il viceministro per lo Sviluppo economico, Alessandra Todde. E ancora i portavoce nazionali del MoVimento 5 Stelle, Sabrina De Carlo e Luca Sut, la capogruppo in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Ilaria Dal Zovo, e i consiglieri della provincia autonoma di Trento, Alex Marini, e Bolzano, Diego Nicolini.

I nostri portavoce attendono le vostre domande, i vostri spunti e suggerimenti che potete inviare, sotto forma di domande e video-domande tramite questo link.

Vi aspettiamo, stasera alle 20:30, la vostra partecipazione è la linfa vitale di questi appuntamenti. Seguite la diretta sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.