Stasera la 5° tappa di Riparte l’Italia: protagoniste Umbria ed Emilia Romagna

Nuovo appuntamento con il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle. Dopo Basilicata, Calabria, Trentino Alto Adige e Lombardia, “Riparte l’Italia” questa sera toccherà le regioni Emilia Romagna e Umbria. Quella di questa sera sarà la quinta tappa di un giro che proseguirà fino a fine agosto con l’obiettivo di informare i cittadini sui provvedimenti adottati durante l’emergenza sanitaria e sulle nostre iniziative per la ripartenza. Le piazze virtuali che via via saranno allestite lungo tutta la penisola rappresentano luoghi “sicuri” nei quali dare nuovo slancio al confronto politico sui territori, un dialogo costruttivo al quale sono invitati portavoce, membri del governo e cittadini.

I temi da trattare sono moltissimi, così come sono tante le misure volute dal Governo e dal MoVimento 5 Stelle per sostenere il Paese e farlo ripartire: dal Bonus babysitter ai congedi parentali, dal sisma-bonus all’eco-bonus, dalle misure per i lavoratori fino a quelle per le imprese in difficoltà.

Di questo e di molto altro ancora si parlerà questa sera, a partire dalle 20.30, insieme alla vice-presidente della Camera, Maria Edera Spadoni, ai sottosegretari Alessio Villarosa, Vittorio Ferraresi, Giuseppe L’Abbate, Emanuela Del Re, Laura Agea, ai portavoce di Camera e Senato Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Emma Pavanelli, Maria Laura Mantovani, Stefania Ascari, Filippo Gallinella, Tiziana Ciprini, Giulia Sarti.

All’evento parteciperanno anche i portavoce al Parlamento Europeo, Daniela Rondinelli e Sabrina Pignedoli, e i nostri portavoce regionali Silvia Piccinni e Thomas De Luca, e il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari.

Riparte l’Italia è una piazza virtuale aperta alla partecipazione di tutti. Chiunque può seguire l’evento in streaming e dare il proprio contributo inviando spunti, domande e video-domande cliccando su questo link (https://bit.ly/RipartelItalia_InviaDomanda)

Appuntamento con l’Emilia Romagna e l’Umbria, questa sera ore 20.30, direttamente sui vostri dispositivi dalla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle (https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/)