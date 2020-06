Stasera alle ore 20:30 in diretta la seconda tappa di “Riparte l’Italia”

Questa sera a partire dalle 20.30 sui canali social del MoVimento 5 Stelle non perdere la diretta streaming di #RipartelItalia, il tour online del MoVimento 5 Stelle partito lunedì scorso dalla Basilicata che girerà tutta l’Italia.

Stavolta saremo in Calabria, in collegamento con i portavoce nazionali, europei e territoriali, ma soprattutto in connessione con tutti voi per realizzare un unico confronto collettivo.

Sei stanco di ascoltare e leggere fake news basate su fatti mai accaduti, come quella dei soldi dal Venezuela al MoVimento 5 Stelle, su cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo per far luce sul fango gettato contro Gianroberto Casaleggio? Ti annoi davanti all’ennesimo retroscena politico? Ti arrabbi anche tu per il fatto che non si parli adeguatamente delle misure economiche del Governo a sostegno delle famiglie, delle imprese, della sanità e della scuola pubblica? “Riparte l’Italia’£è ciò che stavi aspettando.

Non solo approfondiremo le misure già messe in campo e quelle in cantiere per il rilancio dell’economia, delle opere pubbliche, della scuola, ma risponderemo in diretta alle tue domande e video domande, che puoi già mandare cliccando qui.

Per la tappa calabrese interverranno il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il viceministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, la sottosegretaria al Mibact Anna Laura Orrico.

E poi la portavoce al parlamento europeo Laura Ferrara e i portavoce in Parlamento Paolo Parentela, Bianca Laura Granato, Dalila Nesci, Giuseppe Fabio Auddino, Giuseppe D’Ippolito, Rosa Silvana Abate, Alessandro Melicchio, Riccardo Tucci e Margherita Corrado.

A guidare la serata, dallo studio centrale, ci saranno come sempre Paola Taverna e Danilo Toninelli.

Ci vediamo stasera, alle 20.30, per #RipartelItalia!