Scudo della Rete, domani nuovo appuntamento per la tutela legale degli attivisti

La formazione dei nostri iscritti e candidati è fondamentale per avere dei portavoce consapevoli e inattaccabili. Per questo, accanto alla scuola Open Comuni di Rousseau, abbiamo avviato un ciclo di seminari dedicato ai casi frequenti in cui i nostri iscritti si rivolgono agli studi legali che hanno aderito alla funzione Scudo della Rete per ricevere assistenza.

Dopo il grande successo del primo webinar sui reati di opinione, con un focus in particolare sul confine tra il diritto di critica e il reato di diffamazione, sono già aperte le iscrizioni per il seminario di questa settimana. L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 17, parleremo dei reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla corruzione. Insieme a me ci sarà l’avv. Mattia Alfano e al termine sarà possibile porre delle domande e interagire direttamente con noi.

Vi ricordo che per ogni seminario bisogna prenotarsi.

Per prenotarvi all’evento di domani “I reati contro la Pubblica Amministrazione dal peculato alla corruzione”cliccate QUI

Ci vediamo domani!