Scudo della rete, 7 videocorsi online per la tutela legale di attivisti ed eletti

Ciao a tutti,

sono qui per parlarvi di come stiamo pensando di rinnovare la funzione Scudo della Rete e per annunciarvi degli appuntamenti importanti che dalle prossime settimane saranno disponibili sulla piattaforma Rousseau.

Come già sapete, lo “Scudo della Rete” è uno strumento che nasce con l’obiettivo di difendere iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle dalle cause legali intentate contro di loro, a volte anche a scopo intimidatorio.

Accade spesso infatti che i portavoce eletti all’interno delle istituzioni, abbiano la necessità di essere assistiti legalmente nelle battaglie che portano avanti sul territorio nella realizzazione dei valori e degli ideali del MoVimento 5 Stelle.

Presto sarà pubblicato un regolamento che consentirà di individuare con facilità le modalità di ricorso allo Scudo della Rete, i casi di assistenza e di ristoro per le spese legali; sarà aggiornata la lista degli Studi legali che hanno aderito alla funzione e vogliono prestare il proprio servizio a disposizione del Movimento.

L’obiettivo della funzione rinnovata, però, è anche quello di fornire a tutti gli iscritti gli strumenti per sventare azioni nei loro confronti e di conoscere il perimetro di azione dei nostri portavoce per non incorrere in incidenti legali.

Per questo dalle prossime settimane partirà un ciclo settimanale di 7 webinar tematici: saranno delle videolezioni in diretta attraverso le quali, la partecipazione di esperti, avvocati e professionisti, apprenderemo le nozioni base di diritto civile, penale ed amministrativo.

Il ciclo di lezioni sarà così suddiviso:

1) La libertà di espressione

2) I reati contro la PA e l’anticorruzione

3) La Costituzione di parte civile

4) L’illecito contabile e la responsabilità da danno erariale

5) Il procedimento amministrativo

6) I contratti ad evidenza pubblica e la turbativa d’asta

7) La segretezza della corrispondenza

A breve pubblicheremo il calendario definitivo con tutte le date, gli orari e i nomi dei docenti.

Sarà un momento formativo, di incontro e di confronto: i partecipanti avranno la possibilità interagire in via diretta con me e con i professionisti al fine di un dialogo immediato necessario per chiarire dubbi o per sollevare questioni d’interesse giuridico.

STIAMO LAVORANDO PER VOI. NON MANCATE!