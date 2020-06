Riparte l’Italia: il giro d’Italia virtuale inizia lunedì 15 giugno dalla Basilicata

Riparte l’Italia è il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle fra i cittadini che partirà lunedì sera e che toccherà tutte le regioni italiane. A causa dell’emergenza legata al Covid-19, per tutelare la salute di tutti, non potremo essere presenti fisicamente in piazza, come siamo abituati a fare, ma saremo lo stesso insieme alla gente con tappe on line. Cominceremo lunedì 15 giugno, alle 21, con la Basilicata.

Al Governo, con i nostri ministri e sottosegretari e nelle aule parlamentari, con i nostri portavoce, abbiamo continuato a lavorare in pieno lockdown, per varare e mettere a punto fondamentali provvedimenti per far ripartire il Paese, duramente colpito dalla pandemia. L’estensione della cassa integrazione in deroga, il Bonus da 600 euro e quello vacanze, le assunzioni di medici e infermieri, l’incremento dei posti in terapia intensiva, il bonus baby sitter e il reddito di emergenza, sono solo alcuni degli interventi, senza precedenti nella storia della Repubblica, volti a sostenere famiglie, imprese e lavoratori.

Ma non ci fermiamo qui perché abbiamo, in cantiere, altri provvedimenti per rilanciare l’economia, affinché nessuno resti indietro.

Di tutto questo, però, non c’è quasi traccia sui media nazionali, che hanno solo interesse nel pubblicare fantasiosi retroscena, volti a cercare di danneggiare e dividere il MoVimento, piuttosto che a fare vera informazione e a raccontare quello che abbiamo fatto per aiutare gli italiani in difficoltà.

Basti pensare all’importanza che hanno avuto, in questa fase, misure come il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, che hanno permesso di sopravvivere a molti che non hanno, al momento, altri sostegni economici.

Siccome diversi media non vi informano, lo faremo noi con i nostri portavoce. Ministri, sottosegretari, portavoce in Parlamento, europarlamentari, consiglieri regionali, comunali e sindaci, spiegheranno cosa abbiamo fatto in questi mesi per l’Italia e cosa intendiamo fare.

Ma non finisce qui: infatti ognuno di voi potrà interagire nelle tappe del tour inviando domande ai nostri rappresentanti. La partecipazione è il cuore di questi appuntamenti ed è sempre stata il cuore del MoVimento 5 Stelle che, in questo modo, potrà essere presente in tutta Italia con i vostri portavoce nelle istituzioni per venire incontro, ancora di più, alle vostre esigenze.

Per la tappa della Basilicata, avremo il viceministro dell’Economia Laura Castelli, e i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano. Saranno con voi i parlamentari M5s lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, il consigliere regionale M5s Gianni Leggieri, i sindaci di Pisticci (MT) Viviana Verri, di Venosa (PZ) Marianna Iovanni, di Ripacandida (PZ) Giuseppe Scaruno.

Riparte l'Italia e noi ripartiamo con lei, tutti insieme, con voi, nelle nostre piazze virtuali. Vi aspettiamo!





