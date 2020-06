Riparte l’Italia arriva in Lombardia, imprese e sanità sul nostro palco virtuale

Cosa non ha funzionato in Lombardia? Cosa il governo regionale guidato dalla Lega non ha fatto per evitare che il Covid-19 si traducesse in una strage? Perché Fontana e Gallera hanno cercato di dare la colpa a tutti senza fare un minimo di autocritica anche su ordinanze, come quella che ha mandato pazienti Covid-19 nelle Rsa, che hanno oggettivamente messo in seria difficoltà i lombardi? E ancora: la Lombardia è il cuore dell’imprenditoria italiana? Gli aiuti del governo hanno sostenuto imprese e lavoratori?

Di questo e tanto altro parleremo durante la quarta tappa in Lombardia del “Riparte l’Italia”, il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle tra le regioni italiane.

Si confronteranno rispondendo alle vostre domande il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il viceministro Stefano Buffagni con i parlamentari Simona Nocerino e Giovanni Currò insieme ai sindaci Francesco Sartini (Vimercate) e Angelo Cipriani (Sedriano): bonus per le partite Iva, prestiti garantiti dallo Stato, aiuti a fondo perduto, cassa integrazione. Ma anche ecobonus e aiuti agli enti locali. Insomma, faremo un punto importante su come questo governo ha sostenuto l’imprenditoria lombarda.

E poi il capitolo sanità con gli scandali legati a Roberto Formigoni, Fabio Rizzi per arrivare al governo regionale guidato da Attilio Fontana. Importanti testimonianze su questa emergenza Covid-19: il nostro capo politico Vito Crimi parlerà della sua Brescia. I consiglieri regionali Marco Fumagalli, Gregorio Mammì e Dario Violi spiegheranno cosa è successo in Regione insieme ai parlamentari Gianmarco Corbetta, già consigliere regionale in Lombardia, e Alberto Zolezzi.

A chiudere l’appuntamento una panoramica dall’Europa sul fronte di fondi e patto per l’export con il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, il presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele Pesco e l’europarlamentare Eleonora Evi.

L’appuntamento è per venerdì 26 giugno, a partire dalle 20.30 sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle

Vi aspettiamo!