Regionarie Campania, voto per il candidato presidente – I RISULTATI

Alle ore 12:00 di oggi, giovedì 11 giugno, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Campania hanno potuto scegliere il candidato alla presidenza per il MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Sono state espresse complessivamente 3.347 preferenze da parte degli iscritti che hanno partecipato al voto.

Di seguito pubblichiamo l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai):



• Valeria Ciarambino – 2.406 voti (71,9%) – Candidata alla presidenza per il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania

• Marco Ferruzzi – 547 voti (16,3%)

• Giovanni Rea – 394 voti (11,8%)



Anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale “Associazione Rousseau”.

