Pomezia, i grandi risultati dopo due anni di guida a 5 stelle

Ieri abbiamo tagliato un traguardo importante. Sono passati due anni da quando il MoVimento 5 Stelle di Pomezia ha iniziato il suo secondo mandato amministrativo ed io la mia nuova avventura da Sindaco.

Quest’ultimo è stato un anno davvero intenso, che tutti noi ricorderemo per l’emergenza sanitaria globale legata al diffondersi del #Covid19.

Pomezia è stato uno dei primi Comuni del Lazio ad essere colpito e ieri, dopo quasi 4 mesi dal primo caso positivo, abbiamo registrato 56 pazienti guariti e solo 6 ancora positivi. Non sono mancate purtroppo le brutte notizie, come la perdita di 5 nostri concittadini.

Una crisi senza precedenti che abbiamo cercato di affrontare nel migliore dei modi, dialogando con tutte le istituzioni sovra comunali e le realtà associative del territorio, per cercare di mettere in campo risorse e strumenti per supportare la collettività.

Queste le azioni messe in campo:

• 𝐂𝐎𝐂: abbiamo fin da subito attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel nostro territorio, ottimizzando le comunicazioni interistituzionali. Abbiamo rafforzato i canali comunicativi dell’Ente, offrendo quotidianamente informazioni utili e aggiornamenti.

• 𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐀𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋𝐈: presidio fondamentale del territorio, le farmacie comunali hanno distribuito gratuitamente un quantitativo di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ad ogni residente che ne faceva richiesta.

• 𝐅𝐀𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈 𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐀 𝐀 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐎: abbiamo attivato, in collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Misericordia, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, rivolto alle persone affette da disabilità, con gravi patologie, o anziane con più di 65 anni, prive di una rete familiare e di vicinato a supporto.

• 𝐏𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐋𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈: grazie alla generosità di tanti cittadini e alla disponibilità delle aziende del territorio abbiamo distribuito pacchi alimentari ai nuclei familiari in difficoltà seguiti dai Servizi Sociali.

• 𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐀: il nostro Comune ha erogato oltre 850mila euro in buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Coronavirus grazie a fondi statali, regionali e donazioni dei privati.

• 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗: con grande senso di responsabilità abbiamo riapprovato in Giunta e poi in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2020-22, stanziando oltre 700mila euro per garantire i primi interventi di contrasto all’emergenza. Non solo, abbiamo sospeso gli adempimenti tributari legati al versamento di tributi e servizi locali, differendo la scadenza di Tari, imposta di soggiorno, piani di rateizzazione (anche Icp e Tosap), mensa scolastica, scuolabus e nidi comunali, strisce blu.

• 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀: abbiamo attivato il Numero di Unico di Emergenza 06 60300, per smistare tutte le richieste e le necessità della cittadinanza, fornendo le informazioni utili a chi ne ha bisogno.

• 𝐌𝐀𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑𝐈𝐍𝐄: abbiamo distribuito circa 2.500 mascherine a medici di base e pediatri; messi a disposizione oltre 5mila presidi sanitari, tra cui quelli inviati dalla Regione Lazio, per forze dell’ordine, protezione civile, assistenti sociali, associazioni di volontariato e lavoratori in prima linea nella nostra città. Oltre 8.500 mascherine sono state distribuite a domicilio alle persone over 65. Terminata la prima fase dell’emergenza, abbiamo attivato due punti per il ritiro dedicati a coloro i quali dovevano ancora riceverle.

• 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎: il Comune di Pomezia ha aperto un conto corrente bancario, raccogliendo oltre 100.000 euro: IT28 E 05034 22000 000000004160 per le spese legate all’emergenza, quali pacchi alimentari, contributi a chi è in difficoltà, sostegno alle associazioni di volontariato, alla Protezione Civile e a tutto il personale impegnato in prima linea per gestire l’emergenza. In questo conto corrente vengono anche versate le donazioni che la Giunta e la maggioranza in consiglio comunale effettuano dal taglio delle indennità.

• 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐓𝐓𝐎: sono 943 le domande arrivate al Comune per il bonus affitti, fondo straordinario una tantum per il sostegno alla locazione anno 2020. Le istanze acquisite sono state trasmesse alla Regione Lazio che provvederà a erogare i contributi da liquidare ai cittadini.

• 𝐓𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 – 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃’𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀: il Comune di Pomezia, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario RM 6.4, ha firmato due convenzioni con la confraternita Misericordia di Pomezia per l’avvio dei servizi di teleassistenza a persone anziane o fragili e di trasporto sociale d’emergenza per persone sole e non autonome che necessitano di raggiungere strutture specialistiche per effettuare terapie salvavita.

• 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈: verifiche a tappeto sul territorio frutto della collaborazione tra polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. I nostri agenti della polizia locale hanno utilizzato il termoscanner nei posti di blocco, per monitorare in maniera ancora più efficiente possibili sintomi riconducibili al Coronavirus. Al mese di aprile, in pieno lockdown, sono stati effettuati 7.200 controlli operativi su strada, con 370 sanzioni; 570 controlli sulle seconde case, con 35 sanzioni e 149 controlli verso attività commerciali, senza sanzioni.

• 𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐈 𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀: abbiamo mantenuto viva la cultura in città con visite virtuali ai nostri musei: Lavinium e Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, servizi digitali per la biblioteca e fruizione di contenuti multimediali, dagli spettacoli teatrali alle favole animate, messi a disposizione dalle associazioni del territorio. Ora siamo pronti per ripartire con un’estate tutta da vivere.

• 𝐏𝐔𝐋𝐈𝐙𝐈𝐀 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄: abbiamo effettuato, attraverso la ditta competente, la sanificazione delle strade con prodotti non inquinanti e adeguati alla pulizia delle superfici stradali e abbiamo sanificato le aree gioco per bambini.

• 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐀 𝐀 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐎: abbiamo messo a disposizione sul nostro sito web una guida completa di negozi ed attività commerciali che fanno consegne a domicilio. L’elenco completo delle attività è stato inserito anche all’interno dell’App Municipium, dove è possibile visualizzarlo su mappa.

• 𝐕𝐀𝐂𝐂𝐈𝐍𝐎: Pomezia si conferma all’avanguardia dal punto di vista della ricerca scientifica. Il primo lotto di vaccino è stato messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo Jenner Institute della Oxford University. Ad oggi, in Inghilterra, sono in corso test accelerati su volontari sani. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha visitato personalmente l’Irbm, complimentandosi per il livello di ricerca raggiunto. Ringraziamo Irbm e l’A.D. Piero Di Lorenzo per aver portato il nome di Pomezia, ancora una volta, all’attenzione del mondo intero.

• 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎: prima dell’avvio della fase due abbiamo convocato le realtà del territorio con l’obiettivo di condividere un percorso di uscita dalla crisi, sociale ed economica, attraverso un dialogo costante e un propositivo spirito costruttivo. Ringrazio per il prezioso supporto il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni e la nostra Consigliera Regionale Valentina Corrado.

• 𝐂𝐀𝐁𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐈 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐀: abbiamo istituito una cabina di regia per fare il punto coinvolgendo tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Tante le proposte che abbiamo condiviso sul tavolo per avviare la ripresa in piena sicurezza.

• 𝐓𝐏𝐋: in accordo con la ditta che gestisce il trasporto pubblico locale abbiamo affrontato al meglio la ripresa: abbiamo sanificato i mezzi ogni giorno e le corse non hanno subito modifiche.

• 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐎𝐌𝐄𝐙𝐈𝐀: abbiamo messo a disposizione una piattaforma dedicata a valorizzare il tessuto produttivo del nostro territorio. Un ulteriore modo per stare vicino alle aziende locali offrendo loro la possibilità di dialogare e mettere a sistema le reciproche forze vitali. Stiamo inoltre lavorando per creare il marchio identificativo “Made in Pomezia”, al fine di dare valore a quanto creato nella nostra città.

• 𝐒𝐔𝐎𝐋𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎: abbiamo deliberato l’occupazione di suolo pubblico gratuita fino al 31 ottobre 2020 a sostegno delle attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Coronavirus.

• 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐍𝐄𝐀𝐑𝐄: abbiamo avviato la stagione balneare in piena sicurezza, secondo le disposizioni nazionali e le linee guida regionali. Stiamo lavorando per uniformare il servizio informativo utilizzato dal Comune di Roma tramite app all’intero litorale sud. Intanto stiamo procedendo con l’installazione dei paletti di riferimento per le postazioni e nei prossimi giorni verranno anche posizionati cartelli informativi per ogni passaggio a mare.

• 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈 𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐈: comprendiamo le difficoltà che le famiglie hanno dovuto affrontare in questo periodo così delicato e abbiamo deciso di investire molto nelle attività ludico-ricreative. Abbiamo approvato la concessione di contributi economici per le rette dei centri estivi per minori 0-17 anni e per la prima volta nella storia del nostro Comune abbiamo avviato il servizio sperimentale di due centri estivi comunali, nelle sedi della scuola dell’infanzia comunale Maria Immacolata e della scuola dell’infanzia Via Vinci dell’Istituto comprensivo Enea, in modo da poter offrire il servizio ai residenti di Pomezia e di Torvaianica.

• 𝐑𝐈𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐈𝐃𝐈: abbiamo deliberato la riprogrammazione del servizio nidi comunali mediante l’attivazione dei centri estivi per i bambini 0-3 anni già frequentanti i nidi stessi durante l’anno educativo 2019-2020 e che pertanto non necessitano di una nuova fase di inserimento.

• 𝐓𝐀𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐀𝐍𝐓𝐈: vogliamo agevolare le attività commerciali penalizzate con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Abbiamo deliberato la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa Tari 2020 per le utenze non domestiche rimaste chiuse durante il lockdown.

• 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓: abbiamo approvato un pacchetto di misure a sostegno del mondo dello sport. Abbiamo stanziato risorse destinate a contribuire al pagamento dei canoni dovuti dai concessionari di impianti e palestre comunali e approvato gli indirizzi per la ripresa delle attività sportive presso le palestre annesse agli istituti scolastici. Al fine di agevolare il graduale riavvio delle attività sportive si potrà concordare la proroga della durata del rapporto fino al 30 giugno del 2021.

Non ci siamo lasciati fermare dalla pandemia e abbiamo continuato a portare avanti idee e progetti per rendere la nostra città sempre più bella e sostenibile. Solo nell’ultimo anno abbiamo approvato 263 delibere di Giunta.

Molti sono gli interventi che abbiamo già portato a termine, altri vedranno la luce prossimamente.

Questi sono solo alcuni esempi di quanto fatto nell’ultimo anno: Decorourbano: nuove fontanelle sul litorale di Torvaianica – Salute: Presidio sanitario a Torvaianica, al via servizio sperimentale – Commercio: Mercato di Campagna Amica, arriva a Pomezia il Mercato Coldiretti a km 0 – Formazione tecnica superiore, un nuovo Its approda a Pomezia – Fisco: Aumentano i servizi ai cittadini, il Comune di Pomezia sigla protocollo d’intesa con i Caf – Formazione: inaugurata l’Officina dell’Arte e dei Mestieri – Cultura: Taglio del nastro del “Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento“, Pomezia si rinnova e si proietta sulla scena storico-culturale nazionale – Ambiente, si rafforza collaborazione tra Enel X e Città di Pomezia: inaugurati due nuovi punti ricarica per veicoli elettrici. Raggiunta quota 56 – Trasporti, installate 13 nuove pensiline Cotral a Torvaianica – Sociale, la Giunta approva la manovra del welfare: giù le tariffe di assistenza domiciliare, mensa e asili nido – Servizi ai cittadini, inaugurata a Torvaianica la nuova Delegazione 3.0: anagrafe, ufficio relazioni con il pubblico e punto informativo turistico. Grande novità lo sportello unico di accesso per tributi, scuola e sociale – Acqua, al via i lavori sulla rete idrica in località Macchiozza – Infrastrutture ex stabilimento industriale Tacconi, la Giunta approva la rimodulazione del programma integrato di intervento: nuova arteria di collegamento tra via del Mare e via Gronchi e nuova scuola – Animali: nuovo parco canile a Pomezia, lavori in corso – Ambiente: barriere artificiali contro la pesca a strascico, al via a Torvaianica il ‘Progetto Pegaso’ – Piccole e medie imprese, dal Comune di Pomezia contributi a fondo perduto per il settore balneare – Salute, arriva a Pomezia la prima farmacia oncologica certificata. Un grande investimento per la salute della cittadinanza – Sociale, bene confiscato alla criminalità diventa una ludoteca. Al via i lavori – Infrastrutture: Torvaianica, terminati lavori di abbattimento barriere architettoniche in via Odessa, via Sebastopoli e via Francoforte – Ambiente, approvato il progetto di igiene urbana e pulizia spiagge: in arrivo introduzione tariffa puntuale e centro di riuso. Spazzamento delle strade intelligente, grazie alla mappatura delle alberature presenti sul territorio – Strade, approvato il progetto definitivo di ampliamento e messa in sicurezza di via di Valle Caia – Acqua, al via i lavori per i nuovi collegamenti idraulici al serbatoio di Via dei Castelli Romani – Scuole, lavori di manutenzione alla scuola d’infanzia Maria Immacolata e alle scuole primarie di Santa Procula e San Giovanni Bosco – Ambiente, interventi di manutenzione straordinaria: già messe a dimora 1.000 piante ornamentali e da fiore donate dal vivaio Cellilli di Pomezia – Acqua: Torre piezometrica di via dei Castelli Romani, conclusi i lavori di impermeabilizzazione – Acqua: rete idrica e fognaria a via delle Monachelle, conclusa positivamente la conferenza dei servizi. Ora avanti con il progetto – Strade, manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale. Da oggi al via lavori su via Cavour – Fisco, al via la rinegoziazione dei mutui: risparmi per oltre 3 milioni di euro – Scuole, interventi di manutenzione alle scuole del territorio. In via di ultimazione i lavori alla palestra di via Orazio – Strade: piste ciclabili e marciapiedi, proseguono i lavori a Pomezia e Torvaianica – Acqua, al via i lavori per la rete di acque chiare di via Lamarmora – Scuole, in arrivo fondi ministeriali per interventi nelle scuole – Verde: valorizzazione dimore e giardini storici, il Comune di Pomezia vince il bando per la riqualificazione dei giardini Petrucci.