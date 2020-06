Nuova tappa di Riparte l’Italia: domani imperdibile appuntamento in Lombardia

Da quando è esplosa l’emergenza sanitaria, la Lombardia è stata costantemente al centro dell’attenzione dei media soprattutto per i suoi numeri terribili su contagi e decessi. Le immagini drammatiche arrivate da questa Regione durante il lockdown sono state viste ovunque, lasciando un segno indelebile in tutti gli italiani. Ma tante, troppe cose riguardo la crisi sanitaria non sono mai state dette in TV, né sono state scritte sui giornali.

È arrivato il momento di parlarne: Riparte l’Italia fa tappa in Lombardia e con numerosissimi interventi non mancherà di affrontare i temi più “scomodi”, meno “mainstream” che riguardano la gestione di questa emergenza. Si parlerà della sanità del territorio e dell’irresponsabilità del governatore Fontana che ha prodotto conseguenze drammatiche sui cittadini. Ma si parlerà anche di lavoro, di imprese e di quali misure il Governo ha messo in campo per sostenere il tessuto produttivo: difficile, anche questo, che lo leggiate sugli organi di informazione “ufficiali”.

Una tappa imperdibile che, come sempre, vedrà anche l’interazione con il pubblico attraverso le domande ai partecipanti. In particolare, prenderanno la parola sugli interventi in campo economico per il sostegno ai lavoratori e alle imprese il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il viceministro Stefano Buffagni, la senatrice Simona Nocerino, il deputato Giovanni Currò. Interverranno anche il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e quello di Sedriano, Angelo Cipriani.

Si passerà poi a trattare il tema sanitario con il nostro Capo Politico Vito Crimi, il senatore Gianmarco Corbetta, il deputato Alberto Zolezzi e i consiglieri regionali Marco Fumagalli, Gregorio Mammì e Dario Violi.

L’evento si arricchirà infine degli interventi del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, il presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele Pesco e l’europarlamentare Eleonora Evi, per fare un punto su quanto si sta facendo anche in Europa per affrontare la crisi e per promuovere il made in Italy nel mondo.

Insieme a Danilo Toninelli e Paola Taverna, Riparte l’Italia vi dà appuntamento per la sua quarta tappa domani, 26 giugno, a partire dalle 20.30 sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.

Come al solito potete essere voi a porre domande, anche con un breve video, ai nostri ospiti a questo link: non mancate!