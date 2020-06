Nel tour “Riparte l’Italia” i protagonisti siete voi: inviateci le vostre domande!

Da lunedì piccoli imprenditori, commercianti, artigiani e albergatori potranno richiedere il contributo a fondo perduto, con un iter semplice e snello. L’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura: basta compilare il modulo e inviare la richiesta. È già attivo, invece, il “codice tributo” per compensare il credito d’imposta sulle locazioni ad uso non abitativo: per le attività che operano in spazi in affitto, lo sgravio è fino al 60%.

Sono soltanto due dei tantissimi interventi inclusi nei decreti legati all’emergenza Coronavirus. Provvedimenti che hanno forte l’impronta del Movimento 5 Stelle, che anche questa settimana in Parlamento ha portato avanti il lavoro per migliorare tutti gli interventi economici inclusi nell’imponente decreto Rilancio.

Dalla sanità alle infrastrutture, dall’agricoltura al turismo passando per industria, commercio, sport e tutti gli altri comparti del nostro tessuto economico, il lavoro va avanti incessantemente: nei ministeri e nelle aule parlamentari. L’Ocse ieri è stato perentorio: sul fronte della liquidità, nessun Paese ha fatto arrivare risorse alle sue attività produttive come ha fatto l’Italia, in rapporto al Pil. Quindi sulla bontà delle misure del decreto Liquidità ci avevamo visto giusto.

Purtroppo, però, i provvedimenti destinati ai cittadini e alle loro vite non “bucano” l’informazione mainstream. Con il tour “Riparte l’Italia”, quest’estate racconteremo il lavoro che stiamo facendo per dare al Paese la spinta necessaria per superare questi mesi difficili. In questo percorso, regione dopo regione, sarete voi i veri protagonisti.

Nelle nostre piazze virtuali il racconto di ministri, sottosegretari, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci, si svilupperà partendo dalle vostre domande e dai vostri spunti.

Partecipate tutti: i portavoce nazionali e locali chiariranno i vostri dubbi e risponderanno ai vostri quesiti in diretta Facebook sulla pagina del MoVimento 5 stelle.

