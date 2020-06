La specialità regionale siciliana vista dal basso: l’approfondimento ora su Rousseau

A partire da oggi è disponibile un ulteriore nuovo approfondimento accessibile sulla funzione E-Learning di Rousseau: la specialità regionale siciliana vista dal “basso”. Un contenuto sviluppato durante la tappa nazionale della Scuola Open Comuni tenuta a Palermo da Giacomo D’Amico, professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

La lezione mira a fornire le conoscenze di base sulle competenze legislative, amministrative e finanziarie della Regione siciliana e i rapporti tra queste ultime e le competenze statali. L’obiettivo dell’approfondimento è la comprensione del significato della specialità regionale e le cause della sua parziale attuazione.

Vi ricordiamo che a partire da marzo tutte le videolezioni di e-learning sono liberamente accessibili per tutti i cittadini italiani e non solo per gli iscritti al MoVimento 5 Stelle! Vogliamo metterci al servizio dei cittadini facendo formazione a distanza grazie alle videolezioni realizzate in questi anni dai portavoce del MoVimento 5 Stelle di ogni livello istituzionale.

