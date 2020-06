La Scuola di Rousseau è online e aperta a tutti: iscriviti subito. Ecco il calendario!

A partire da oggi, la Scuola di Open Comuni nata a settembre scorso con l’obiettivo di supportare i portavoce e i candidati del MoVimento 5 Stelle, fa un altro grande passo organizzando incontri formativi digitali e aperti a tutti! Il programma degli eventi di giugno è alla fine di questo post.



Puoi partecipare ai numerosi eventi che verranno promossi dai Facilitatori del Team del Futuro disponibili sul Portale Eventi di Rousseau, uno strumento oggi potenziato con un sistema di videoconferenza che consente a tutti i facilitatori regionali di realizzare webinar, meeting e attività di formazione senza limiti di tempo e con platee estese!

La scuola di Rousseau continua dunque a crescere!



Fino ad oggi si sono tenuti già tre incontri nazionali: a Roma, il 14 settembre 2019. A Napoli, il 12 e 13 ottobre, e a Palermo, il 14 dicembre 2019.

A gennaio 2020, inoltre, sono state organizzate due giornate di formazione dedicate ai candidati alla carica di Sindaco alle amministrative 2020 e a marzo, in piena emergenza Covid, abbiamo deciso di rendere disponibili a tutti i cittadini italiani, i corsi presenti sulla funzione e-learning di Rousseau.



In questi mesi i Facilitatori Formazione e Coinvolgimento non si sono mai fermati, hanno organizzato numerosi eventi digitali coinvolgendo esperti su temi più disparati: ambiente, politica, sanità, economia ma anche violenza di genere, Blockchain e innovazione.



DI SEGUITO VI COMUNICHIAMO IL PROGRAMMA CON I PRIMI EVENTI DEL MESE DI GIUGNO:

1 – 10/06/2020 – ORE 21:00 – La tutela delle minoranze in Consiglio Comunale – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Toscana, Stella Sorgente

2 – 11/06/2020 – ORE 21:00 – Made in Blockchain: etica, qualità e tracciabilità – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Lombardia, Christian Di Feo

3 – 12/06/2020 – ORE 17:30 – Rifiuti: da Problema a Risorsa – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Sicilia, Maria Terranova

4 – 12/06/2020 – ORE 18:00 – I 3 principi sistemici al servizio della buona comunicazione – con Silvia Virgulti, esperta di comunicazione e coaching per il MoVimento 5 Stelle (evento dedicato ai candidati alle prossime elezioni amministrative e regionali)



5 – 12/06/2020 – ORE 18:00 – La gestione del Verde che fa bene al Futuro – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Lombardia, Sara Montrasio

6 – 12/06/2020 – ORE 18:00 – Reddito di Cittadinanza – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus

7 – 12/06/2020 – ORE 20:00 – Processi smart nelle città post-Covid – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

8 – 13/06/2020 – ORE 17:00 – Political Partecipation Canvas – Con Barbara Floridia, Facilitatore Organizzativo Nazionale Formazione e Personale e con Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata

9 – 13/06/2020 – ORE 17:30 – Le difficoltà del settore agricolo al tempo del Covid-19 e strategie per ripartire – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Umbria, Simonetta Checcobelli

10 – 14/06/2020 – ORE 17:00 – Storie guerriere – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

11 – 15/06/2020 – ORE 20:00 – Comunicazione Politica ed Ufficio Stampa – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri



12 – 16/06/2020 – ORE 19:00 – No-Tunnel Termoli – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Molise, Matteo Fallica

13 – 16/06/2020 – ORE 20:00 – Come affrontare la campagna elettorale – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

14 – 17/06/2020 – ORE 19:30 Political Partecipation Canvas – Con Barbara Floridia, Facilitatore Organizzativo Nazionale Formazione e Personale e con Teresa Lettieri, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata

15 – 18/06/2020 – ORE 21:00 – Il piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima – L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Marche, Andrea Serafini

16 – 19/06/2020 – ORE 17:30 – Il processo di programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Sicilia, Maria Terranova

17 – 19/06/2020 – ORE 19:00 – Dalla Città alla Smart City – L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus



18 – 19/06/2020 – ORE 20:00 – Insanità d’eccellenza – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

19 – 20/06/2020 – ORE 17:00 – Funzioni ed attribuzioni del portavoce comunale – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

20 – 24/06/2020 – ORE 18:00 – Emergenza Covid19, una storia guerriera di solidarietà – L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus

21 – 24/06/2020 – ORE 20:00 – Incontriamo la differenza – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

22 – 27/06/200 – ORE 19:00 – l turismo in Basilicata post-Covid – L’evento è promosso dalla Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri

23 – 29/06/2020 – ORE 17:00 Manovra di bilancio e semestre europeo – Evento promosso da Manuela Bellandi, Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Toscana.