Il Candidato Sindaco della settimana – Luca Nardi – Albano Laziale (RM)

• Nome e cognome

Luca Nardi

• Quanti anni hai?

51

• Sei candidato sindaco di quale Comune?

Albano Laziale (RM)

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono un manager turistico e mi occupo della gestione dei servizi a terra per delle compagnie crocieristiche

• Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle?

Sono convinto sia necessario l’impegno di ognuno di noi e la partecipazione attiva alla vita sociale e politica di una comunità. Ho deciso di candidarmi perchè spero di poter canalizzare le energie di molti cittadini nell’articolazione di una proposta di cambiamento e di valorizzazione della nostra città.

Sostengo la visione e la proposta di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio dalla nascita.

• È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre?

Mi candidai con una lista civica più di 20 anni fa.

• Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune?

Una città assediata da auto e cemento, una economia al collasso per l’assenza di un piano di valorizzazione delle risorse cittadine, una città che di conseguenza non offre opportunità ai giovani e che sta progressivamente perdendo la propria identità. Inoltre, le ville comunali e le aree verdi sono trascurate e abbandonate al degrado.

• Quali saranno i punti chiave del programma che presenterete ai cittadini?

piano organico per il turismo

programma per la costituzione di reti di imprese

potenziamento della formazione specifica

recupero e valorizzazione del centro storico

pedonalizzazioni e potenziamento dei servizi di mobilità alternativa e parcheggi

bilancio partecipativo

piano per energia pulita

recupero e valorizzazione del verde pubblico e delle ville comunali con dei bandi finanziati, finalizzati alla tematizzazione degli spazi e alla riappropriazione degli stessi da parte dei cittadini

ufficio permanente per la progettazione di bandi regionali ed europei

stop nuovo cemento

adozione di un regolamento per gli strumenti di partecipazione

• Qual è la prima cosa che faresti da sindaco?

Mi occuperei della pedonalizzazione delle piazze del centro storico, dell’attivazione di un piano per la mobilità sostenibile e del potenziamento del TPL e dei parcheggi. Questo progetto avvierà una catena virtuosa che renderà la città più vivibile e valorizzata.

• Parlaci della lista 5 stelle: in generale di cosa si occupano e quali sono le principali caratteristiche dei candidati che supporteranno la tua candidatura?

La lista è composta da donne e uomini, attivisti e persone impegnate sul territorio da moltissimi anni.

Un gruppo in cui militano persone capaci: medici, brillanti studenti, pensionati, artigiani e professionisti, una compagine eterogenea di persone moralmente integre e totalmente dedite alla causa del cambiamento, completamente avulsi da ogni velleità di personalismo.

• Aiutaci a conoscerti meglio: hai un hobby o qualche passione particolare a parte la politica?

Il mio hobby preferito , da 10 anni, è l’impegno in iniziative di volontariato e partecipazione collettiva per restituire valore all’ambiente e alle risorse dei Castelli Romani. Inoltre amo molto la lettura, il cinema e la musica. Suono la chitarra da autodidatta.

• Qual è la frase o il tuo slogan preferito?

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Gandhi)

• Perchè i cittadini del tuo Comune dovrebbero scegliere te alle prossime amministrative?

Perchè ho una visione ben precisa riguardo al futuro di Albano Laziale, un progetto che punta alla valorizzazione delle risorse cittadine e territoriali, grazie al quale sviluppare l’economia e migliorare la qualità della vita.

Non ho alcuna intenzione di proporre cose difficilmente realizzabili ma di fare ogni possibile sforzo con la mia squadra per coinvolgere i cittadini, le associazioni e le imprese a lavorare insieme per far rinascere la città affinchè torni presto ad essere la città di tutti!