Il Candidato Sindaco della settimana – Lorenzo Gardini – Viadana (MN)

• Nome e cognome

Lorenzo Gardini

• Quanti anni hai?

29

• Sei candidato sindaco di quale Comune?

Viadana (MN)

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Sono un giovane medico. Lavoro nella continuità assistenziale sul territorio e svolgo il corso di formazione per diventare medico di famiglia.

• Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle?

Ho deciso di candidarmi col MoVimento 5 Stelle perchè credo in questo progetto politico e nelle sue idee e so di poter contare sui rappresentanti che fino ad ora ha espresso.

Nel mio comune è necessario affrontare adeguatamente temi come la sanità pubblica a livello territoriale, l’inquinamento ambientale, il sostegno agli indigenti, il rilancio del tessuto imprenditoriale.

• È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre?

Sono stato candidato in passato per una civica e 5 anni fa come consigliere alle amministrative per Viadana 5 Stelle. Partecipo come attivista del MoVimento 5 Stelle da più di 7 anni

• Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune?

Indigenza e povertà delle famiglie

disagio sociale (come abuso di sostanze, dipendenze ecc…)

inquinamento ambientale, cementificazione

scarsa disponibilità e fruibilità dei servizi sanitari pubblici

scarsa percezione della sicurezza

insufficiente comunicazione con le frazioni

carenza organizzativa di eventi culturali e aggregativi; scarsa valorizzazione delle eccellenze locali

• Quali saranno i punti chiave del programma che presenterete ai cittadini?

Supporto agli indigenti

rilancio del tessuto imprenditoriale del centro e delle frazioni

costituzione di una Azienda Socio Sanitaria Territoriale Viadanese-Casalasca

potenziamento dell’ospedale OglioPo

riduzione dell’impatto sugli ecosistemi e miglioramento della qualità dell’aria

manutenzione ricostruzione di infrastrutture tra cui il ponte sul Po

lotta alle mafie

potenziamento del piano per la sicurezza comunale e del corpo di polizia municipale

istituzione del “Delegato di Frazione” per la comunicazione con le frazioni

democrazia diretta

• Qual è la prima cosa che faresti da sindaco?

Cercherei di garantire maggior comunicazione tra cittadini e istituzioni e favorirei la democrazia diretta: referendum propositivi senza quorum, bilancio partecipato, apertura di canali istituzionali social per le comunicazioni con i cittadini.

• Parlaci della lista 5 stelle: in generale di cosa si occupano e quali sono le principali caratteristiche dei candidati che supporteranno la tua candidatura?

La maggior parte dei candidati hanno partecipato alla vita politica del Comune come attivisti di Viadana 5 Stelle o come eletti.

Il gruppo è molto coeso e collaborativo, abbiamo comunque firmato un codice etico e istituito un comitato di garanzia. Nello specifico abbiamo esperti di bilancio, esperti di uffici tecnici comunali e della macchina comunale, esperti di comunicazione, esperti di ambiente, salute, sanità locale. Diversi candidati inoltre conoscono le problematiche delle frazioni, altri quelle del centro.

• Aiutaci a conoscerti meglio: hai un hobby o qualche passione particolare a parte la politica?

Sono attivo in parrocchia, nel volontariato nell’assistenza alle famiglie bisognose sul territorio e nella cooperazione internazionale. Mi impegno nella tutela della salute in riferimento all’inquinamento ambientale. Come sportivo amo partecipare agli eventi podistici locali.

• Qual è la frase o il tuo slogan preferito?

“Vivere Viadana“

• Perchè i cittadini del tuo Comune dovrebbero scegliere te alle prossime amministrative?

A Viadana è necessario voltare pagina rispetto al modus operandi delle precedenti amministrazioni, spesso divise al proprio interno. Amministrazioni attente agli interessi di pochi e sorde alle necessità della collettività. Ci sono questioni che devono essere affrontate coraggiosamente come le problematiche ambientali e sanitarie. Sono certo di avere a disposizione una squadra di consiglieri con le mani slegate e competenti per poter intervenire concretamente e seriamente su queste questioni.