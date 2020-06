Gli eventi del MoVimento 5 Stelle non si fermano

La crisi sanitaria e le misure di sicurezza non impediscono a Portavoce e Facilitatori di continuare a incontrare i cittadini e di creare importanti occasioni di confronto.

È sempre più ricco il calendario della Scuola Open Comuni – Digital Edition con tantissimi eventi formativi da non perdere. Scoprili tutti e scegli a quali partecipare.

Ma c’è di più: è partito il giro d’Italia virtuale Riparte l’Italia! Con tappe che si snodano per tutto il Paese, insieme a Paola Taverna e Danilo Toninelli andremo a raccontare cosa questo Governo ha fatto e sta facendo per i cittadini in questa fase di ripartenza dopo il coronavirus.

Questa sera, venerdì 19 giugno, saremo in Calabria mentre lunedì 22 giugno l’appuntamento è in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Scopri tutte le tappe, scegli quella a cui partecipare, inviaci la tua domanda e sali anche tu sul palco virtuale di Riparte l’Italia!

E poi, sul Portale Eventi, ogni settimana trovate nuove occasioni di crescita con tanti eventi digitali pensati per restare in contatto con voi.

Ecco i prossimi:

Oggi, venerdì 19 giugno

La Facilitatrice Formazione e Coinvolgimento Basilicata, Teresa Lettieri, ospita il Portavoce in Regione Lombardia, Marco Degli Angeli, per parlare di “Insanità d’eccellenza”.

Poi Fabio Gambino, Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Calabria, promuove una Storia Guerriera sui privilegi della politica.

Stasera si terrà anche l’incontro tra i gruppi 5 stelle mantovani.

Sabato 20 giugno

La Facilitatrice Area Esterni Veneto, Ulderica Mennella, promuove un incontro in tema “Innovazione digitale post Covid 19”.

Domenica 21 giugno

Riccardo Tucci e Fabio Gambino promuovono un focus su “Le novità del Decreto Rilancio, dal Bonus Turismo all’EcoBonus”.

Lunedì 22 giugno

Fabio Gambino proseguirà il suo focus sull’amministrazione comunale, parlando de “I primi passi in Comune” mentre Teresa Lettieri ci racconterà su una “Storia Guerriera” di Matera.

Ogni settimana sono tantissimi gli appuntamenti del MoVimento 5 Stelle per incontrarci online e confrontarci. Li trovi su partecipa.ilblogdellestelle.it.

Non perderli!