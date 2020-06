Gestione dei rifiuti: un nuovo approfondimento ora disponibile su Rousseau!

La funzione E-Learning di Rousseau continua a crescere!

A partire da oggi è disponibile il nuovo approfondimento accessibile sulla funzione E-Learning di Rousseau: “La gestione dei rifiuti alla luce della riforma regionale”. Si tratta di un contenuto sviluppato durante la tappa nazionale della Scuola Open Comuni tenuta a Palermo da Giampiero Trizzino, Facilitatore nazionale del Team del Futuro per l’area ambiente.

La lezione si propone di fornire gli strumenti legislativi di base per la lettura e la composizione degli atti amministrativi finalizzati al ciclo di gestione dei rifiuti sia a livello comunale che regionale. Si rivolge principalmente ai consiglieri comunali e regionali, nonché agli assessori e ai sindaci che nell’esercizio delle loro funzioni sono chiamati alla revisione degli atti esistenti o alla predisposizione di nuovi particolarmente piani comunali, bandi, avvisi o atti consiliari.

Vi ricordiamo che a partire da marzo tutte le videolezioni di e-learning sono liberamente accessibili per tutti i cittadini italiani e non solo per gli iscritti al MoVimento 5 Stelle! Vogliamo metterci al servizio dei cittadini facendo formazione a distanza grazie alle videolezioni realizzate in questi anni dai portavoce del MoVimento 5 Stelle di ogni livello istituzionale.

Non aspettare! Clicca subito QUI, entra nella funzione E-learning e segui l’approfondimento sulla gestione dei rifiuti alla luce della riforma regionale!