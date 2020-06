Donando libri e mascherine abbiamo aiutato la nostra comunità durante l’emergenza

#StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.

A cura dei portavoce M5S nel Consiglio comunale di Portici, Alessandro Caramiello e Domenico Avolio, del portavoce al Senato, Sergio Puglia e di tutto il meetup Portici 5 Stelle.

• IL PROBLEMA

La fase emergenziale sanitaria causata dal Covid -19 ha generato una crisi socio economica senza precedenti colpendo tante categorie produttive.

Il disagio delle famiglie indigenti si è acuito con il conseguente incremento delle richieste di aiuto da parte della popolazione.

Durante tutta la fase emergenziale il Comune di Portici non ha fornito le mascherine così come fatto da altri comuni e si sentiva forte uno scollegamento tra la comunità e le istituzioni locali.

• L’INIZIATIVA

Durante tutta la fase emergenziale, il gruppo del MoVimento 5 Stelle di Portici, per far sentire la vicinanza alla comunità ha lanciato una importante iniziativa “Resta a casa ti regaliamo un libro ma, se proprio devi uscire per un comprovato motivo, porta con te una mascherina“, con l’obiettivo di donare libri gratuitamente a tutti coloro che sono stati costretti a rimanere tra le mura domestiche supportando, al contempo, coloro che dovevano uscire di casa per comprovati motivi, donandogli delle mascherine.

Grazie alle donazioni di due librerie Porticesi, dunque, abbiamo consegnato direttamente a casa dei cittadini libri per 215 nuclei familiari e grazie a due nostri portavoce, Sergio Puglia, Portavoce al Senato, Teresa Manzo Portavoce alla Camera e alla solidarietà di una sarta porticese e di un piccolo imprenditore, abbiamo donato circa 3 mila mascherine coprendo più di 1400 nuclei familiari.

Contestualmente, su indicazione delle politiche sociali, abbiamo consegnato anche pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.

• IL RISULTATO

I nostri concittadini hanno sentito la vicinanza di un Movimento politico, di un gruppo di persone, degli attivisti, del meetup Portici 5 stelle che non li ha lasciati soli nel momento del bisogno e sono state messe in campo tutte le iniziative che hanno reso meno difficile la permanenza obbligata in casa, eliminando quel muro invisibile che spesso esiste tra il cittadino e le istituzioni.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA?

Per replicare l’iniziativa bisogna coinvolgere associazioni di volontariato, attività produttive, effettuare una raccolta fondi. Coinvolgere cittadini tramite i social network, tramite i gazebo in città mettendo in campo tanta buona volontà, tante risorse umane che desiderano togliere tempo ai propri affetti, ai loro cari, al loro tempo libero per il bene comune della collettività.

