Domani sera “Riparte l’Italia” è in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Continua il giro d’Italia virtuale del MoVimento 5 Stelle. Domani sera il nostro viaggio in rete toccherà altre due regioni italiane: il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. È la terza tappa di un cammino cominciato a metà giugno e che ci accompagnerà fino ad agosto, in assoluta sicurezza perché si consumerà nelle piazze virtuali della Penisola, per raccontare e informare i cittadini, tramite i nostri portavoce nelle istituzioni nazionali e nei territori, su quanto di buono abbiamo realizzato per far ripartire il Paese, in questa fase complessa per l’Italia.

Tantissime le misure messe in campo a tutela di famiglie, lavoratori e imprese nei provvedimenti varati finora dal governo e voluti dal MoVimento 5 Stelle: dal bonus per la baby sitter, agli ammortizzatori sociali, al Reddito di emergenza, dal Superbonus al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale del nostro sistema produttivo e che, con le loro eccellenze, portano il Made in Italy nel mondo.

Il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige fanno parte di quella che i più definiscono la locomotiva d’Italia e per storia, tradizione e ubicazione geografica sono meta prediletta di turisti stranieri. E proprio il turismo è tra i comparti che hanno subìto più di altri una battuta d’arresto in Italia a causa del lockdown e delle restrizioni su viaggi e spostamenti, decisi per contenere la pandemia.

Di questo, delle misure per rimettere in moto il Belpaese, di quanto è stato fatto dal MoVimento 5 Stelle, con i provvedimenti approvati a marzo, aprile e maggio, ma anche delle proposte formulate nei territori e dei progetti futuri, parleremo domani, alle 20:30, nella terza puntata del nostro viaggio virtuale condotta da Paola Taverna e Danilo Toninelli, nell’insolita veste di intervistatori dei vostri portavoce.

Sul palco virtuale del tour Riparte l’Italia saliranno il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il viceministro per lo Sviluppo economico, Alessandra Todde. E ancora i portavoce nazionali del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo e Luca Sut e i portavoce locali.

Aspettano tutti le vostre domande, i vostri spunti e suggerimenti che potete inviare, sotto forma di domande e video-domande tramite questo link.

Vi aspettiamo, domani alle 20:30, la vostra partecipazione è il motore trainante della tappa e dell’intero tour. Seguite la diretta sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle