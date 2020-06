Domani sera “Riparte l’Italia” con la Calabria.

La seconda tappa del nostro giro d’Italia virtuale, infatti, si svolgerà proprio in questa magnifica terra, a volte maltrattata da persone senza scrupoli dove, pochi giorni fa, la maggioranza di centrodestra in consiglio regionale ha tentato di ripristinare il vergognoso privilegio del vitalizio, contro il quale noi abbiamo sempre lottato e che siamo riusciti a tagliare per gli ex parlamentari. Eh sì perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quasi alla chetichella, di nascosto, hanno provato ad intascarselo di nuovo ma, grazie soprattutto alle pressioni del MoVimento 5 Stelle, sono stati smascherati e costretti a fare marcia indietro.

Ogni tanto ci riprovano, dicono che è stato un errore, che lo hanno fatto a loro insaputa. Certo, non è proprio un bel segnale, un bel biglietto da visita, da parte di una Giunta eletta da pochi mesi. Noi abbiamo sempre fatto una battaglia storica contro i costi della politica, solo i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Parlamento, infatti, restituiscono parte dello stipendio alla collettività. Questi sono fatti, non parole.

L’importanza della cultura della legalità, della formazione e istruzione dei giovani, della tutela dei beni culturali e del turismo, come veicoli di sviluppo e crescita della regione. Di questo e tanto altro, di quanto è stato fatto per la Calabria dal MoVimento 5 Stelle, con gli ultimi provvedimenti approvati, e dei progetti futuri, parleremo domani, alle 20:30, nella puntata condotta da Paola Taverna e Danilo Toninelli, per una volta nell’insolita veste di intervistatori dei vostri portavoce.

Sul palco virtuale saliranno il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il viceministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, la sottosegretaria al Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Anna Laura Orrico. E poi la portavoce al Parlamento europeo Laura Ferrara e i portavoce in Parlamento Paolo Parentela, Bianca Laura Granato, Dalila Nesci, Giuseppe Auddino, Giuseppe D’Ippolito, Rosa Silvana Abate, Alessandro Melicchio, Margherita Corrado. I portavoce presenti domani informeranno i cittadini calabresi, dato che quasi tutti i media non lo fanno, delle misure e del lavoro che MoVimento 5 Stelle e il Governo stanno portando avanti per fronteggiare quest’emergenza.

Aspettano tutti le vostre domande, i vostri spunti e suggerimenti che potete inviare, sotto forma di domande e video-domande tramite questo link

Vi aspettiamo, domani alle 20,30, la vostra partecipazione è il motore trainante della tappa e dell’intero tour. Seguite la diretta sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle