Con una web TV abbiamo reso trasparenti i nostri consigli comunali

#StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.

Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere

a cura dei portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Macerata, Roberto Cherubini, Carla Messi e Andrea Boccia



• IL PROBLEMA

Quando ci insediammo nel 2015 (prima volta a Macerata del MoVimento 5 Stelle, con 3 consiglieri comunali) lo stato della trasparenza dei consigli comunali era pessimo in quanto i cittadini potevano solo seguire in diretta i consigli comunali o in differita il sabato seguente su una Tv locale.

La necessità che era nostra e di tanti cittadini era quella di poter vedere SEMPRE e in qualsiasi momento i Consigli comunali al fine di ascoltare gli interventi dei vari rappresentanti, mantenendo un archivio che fosse attivo anche mesi o anni dopo.

• L’INIZIATIVA

Abbiamo presentato ad inizio mandato una mozione impegnativa che chiedeva proprio la realizzazione di una web tv che rispondesse alle esigenze di chi volesse vedere i Consigli comunali anche in un momento successivo. Durante lo studio della web tv abbiamo collaborato con gli uffici incaricati e nella fase finale anche con la ditta che ha realizzato la web tv.

• IL RISULTATO

Il risultato è addirittura migliore di quello da noi auspicato perché la giovane società che ha realizzato la web tv ha aggiunto funzioni straordinarie. Collegandosi alla web tv si può sia assistere al Consiglio comunale del giorno in diretta che rivederlo in un momento successivo selezionando i singoli interventi.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA

La web tv è stata una innovazione eccezionale per il Consiglio comunale di Macerata portata avanti grazie al MoVimento 5 Stelle. I Portavoce in altri Comuni italiani che volessero replicare questa iniziativa possono scaricare QUI sulla funzione Sharing di Rousseau e modificare come ritengono, la mozione che abbiamo presentato per la realizzazione della web tv. Un passo in avanti incredibile verso la trasparenza

Ti è piaciuta questa Storia Guerriera? Clicca qui per scoprirne altre!